Trei oportunități noi de finanțare UE pentru tehnologii de energie verde, cu un buget total de 5,2 miliarde EUR

Comisia Europeană a anunțat, joi, deschiderea a trei noi oportunități de finanțare în cadrul Fondului pentru inovare, pentru tehnologii care contribuie la reducerea emisiilor nete, decarbonizare și producție de hidrogen, cu un buget total de 5,2 miliarde EUR reprezentând venituri din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS).

Cele trei oportunități noi au bugetele alocate astfel:

Cererea de propuneri pentru 2025 privind tehnologiile care contribuie la obiectivul zero emisii nete , cu un buget de 2,9 miliarde EUR ;

, cu un buget de ; A treia licitație pentru producția de hidrogen din cadrul Băncii Europene pentru Hidrogen, cu 1,3 miliarde EUR ;

din cadrul Băncii Europene pentru Hidrogen, cu ; Prima licitație pentru decarbonizarea căldurii din procesele industriale din cadrul Băncii pentru Decarbonizarea Industrială, cu un buget de 1 miliard EUR.

Împreună, aceste oportunități marchează un important pas înainte în atingerea obiectivelor UE în materie de climă și energie până în 2030 și a neutralității climatice până în 2050, transmite Comisia. De asemenea, acestea vor contribui în mod semnificativ la realizarea de progrese în ceea ce privește tranziția către o industrie curată și la punerea în aplicare a Pactului pentru o industrie curată, stimulând competitivitatea și reziliența industriei europene.

Stimularea transformării industriale curate a Europei

Apelul general la tehnologii care contribuie la obiectivul zero emisii nete (cererea IF25 NZT) urmărește să acopere lacunele în materie de investiții, să atragă capital public și privat și să consolideze poziția de lider a Europei în producția și implementarea tehnologiilor curate.

Cu un buget alocat de 2,9 miliarde EUR, programul sprijină proiecte de decarbonizare care demonstrează tehnologii și procese extrem de inovatoare care sunt suficient de mature și au un potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Aceasta implică proiecte de diferite dimensiuni, precum și proiecte axate pe fabricarea de componente pentru energia din surse regenerabile, stocarea energiei, pompele de căldură și producția de hidrogen, inclusiv baterii pentru vehicule electrice.

Proiectele care pot face obiectul cererii de propuneri vor fi evaluate pe baza potențialului lor de a reduce emisiile de GES, a gradului de inovare, a maturității proiectelor, a reproductibilității și a eficienței din punctul de vedere al costurilor. Recunoscând faptul că inovațiile la scară mică pot juca un rol important în eforturile de decarbonizare ale Europei, va exista un nou punct bonus dedicat proiectelor coordonate și puse în aplicare numai de IMM-uri.

Sprijinirea transformării industriale prin hidrogen

Hidrogenul curat este o alternativă importantă pentru înlocuirea combustibililor fosili și este utilizat din ce în ce mai mult pentru decarbonizarea industriei grele și a sectoarelor transporturilor. Cu 1,3 miliarde EUR, cea de a treia licitație din cadrul Băncii Europene pentru Hidrogen (Licitația IF25 pentru hidrogen) este concepută pentru a oferi un sprijin eficient din punctul de vedere al costurilor pentru producția de combustibili din surse regenerabile de origine nebiologică (RFNBO) pe bază de hidrogen sau de hidrogen electrolitic cu emisii scăzute de dioxid de carbon în cadrul a trei teme, inclusiv un nou subiect pentru producătorii de hidrogen cu achizitori maritimi sau aviatici.

Proiectele selectate în cadrul licitației vor primi sprijin sub forma unei prime fixe la producția verificată și certificată de hidrogen pentru o perioadă maximă de 10 ani.

Combaterea emisiilor prin decarbonizarea căldurii din procesele industriale

Prima licitație la nivel european pentru decarbonizarea căldurii industriale (Licitația IF25 pentru căldură) reprezintă o etapă importantă în înființarea viitoarei bănci pentru decarbonizarea industrială, care să abordeze una dintre cele mai mari surse de emisii de GES ale UE. Până la 1 miliard EUR vor fi utilizați pentru a sprijini producția de energie termică electrificată și din surse regenerabile directe, care este în prezent responsabilă pentru trei sferturi din emisiile industriale. Sprijinul va fi licitat pentru proiecte care pot asigura cea mai eficientă reducere a emisiilor de CO2 din punctul de vedere al costurilor, eliminând decalajul în materie de costuri dintre soluțiile durabile și alternativele bazate pe combustibili fosili pentru căldura produsă în procesele industriale.

Deschisă pentru diferite dimensiuni ale proiectelor și în toate sectoarele industriale, licitația va sprijini implementarea unor tehnologii precum pompele de căldură, cazanele electrice, încălzirea prin rezistență și prin inducție, soluțiile de încălzire directă din surse regenerabile (termică solară sau geotermală), precum și proiectele hibride care combină diferite tehnologii. Sprijinul se acordă sub forma unei prime fixe bazate pe producție, legată de producția verificată de căldură decarbonizată și plătită pentru o perioadă maximă de cinci ani.

Cererea de propuneri IF25 NZT este deschisă pentru candidaturi până la 23 aprilie 2026, ora 17:00 (CET), prin intermediul Portalului pentru licitații și finanțare al UE. Solicitanții sunt încurajați să participe la Ziua de informare, care va avea loc pe 16 decembrie. Se preconizează că solicitanții selectați vor semna acorduri de grant până în primul trimestru al anului 2027.

Pentru licitația pentru hidrogen IF25 și licitația pentru căldură IF25, ofertanții trebuie să depună cereri până la 19 februarie 2026, ora 17.00 (CET), prin intermediul Portalului pentru licitații și finanțare al UE. Zilele de informare pentru ambele licitații vor avea loc la 10 decembrie 2025. Se preconizează că ofertanții câștigători vor semna acorduri de grant în termen de nouă luni de la închiderea cererii de propuneri.