Skip to content

Fermierii cer soluții urgente pentru finanțarea agriculturii românești, pe fondul reducerii fondurilor europene

agricultura
agricultura

Agricultura românească se confruntă cu cel mai mare deficit de finanțare din Uniunea Europeană, estimat la 11,4 miliarde de euro, în timp ce Banca Națională a României avertizează că este cel mai riscant sector economic în 2026. 

Situația impune măsuri rapide, spun participanții la a patra conferință AGRI4FUTURE ROMÂNIA: OBIECTIV 2035, organizată la Brăila de Clubul Fermierilor Români (CFRO), se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Printre principalele soluții propuse se numără garanții bancare de până la 1,3 miliarde de euro, co-finanțare sindicalizată pentru proiectele de investiții pe termen lung și mecanisme de reechilibrare financiară pentru fermele în dificultate. Aceste propuneri urmăresc să compenseze retragerea băncilor comerciale și restrângerea creditelor acordate fermierilor.

„Termenul de subvenție trebuie eliminat. Nu sunt ajutoare, ci compensări pentru măsuri care reduc competitivitatea agriculturii”, a declarat Florian Ciolacu, director executiv al CFRO, subliniind că finanțarea reprezintă prioritatea principală a organizației pentru 2026.

Reducerea fondurilor europene amplifică presiunea asupra sectorului: noua Politică Agricolă Comună (PAC) 2028–2034 ar urma să aibă un buget cu 17,6% mai mic decât cel actual, iar în termeni reali, finanțarea agricolă europeană ar scădea cu peste 50% până în 2034.

Campania națională AGRI4FUTURE ROMÂNIA continuă până în aprilie 2026, cu conferințe regionale menite să formuleze propuneri pentru reforma PAC și sprijinirea investițiilor în agricultură. Următorul eveniment va avea loc la Brașov, pe 5 martie 2026, în cadrul Conferinței Regionale Centru.

Fonduri Europene

Dan Ostahie- Altex

Fondatorul Altex, Dan Ostahie, despre amânările CCR: „E greu de acceptat ce se întâmplă. Justiția ar trebui să fie un model pentru societate și nu este așa”

euro_bani_Uniunea_Europeana

Comisia Europeană „a luat act de amânarea pronunțării Curții Constituționale a României privind pensiile speciale”. Ce urmează

Dragos Pislaru-ministrul MIPE

PNRR: „România, cel mai probabil, va pierde 231 milioane de euro”, în urma amării deciziei CCR (ministru)

steaguri AHK

Camera de Comerț Româno-Germană solicită „accelerarea reformelor esențiale” pentru ca România să nu piardă finanțări europene de 231 milioane EUR

Granturi PNRR pentru digitalizare IMM: Ordin 2026 de modificare a ghidului, la finanțările de câte 20.000-100.000 EUR

bani_euro_mâini-femeie

O firmă de curățenie din Brașov s-a transformat în companie de consultanță pentru fonduri UE și a luat peste 1 milion EUR de la sute de antreprenori români. Pe listă apar patroni de cazinouri și oameni de afaceri cu experiență

camion_euro_bani

Finanțări 2026: Max. 15 milioane EUR fiecare pentru firmele de materiale de construcții, prin Fondul pentru Modernizare. S-a publicat în Monitorul Oficial Schema de ajutor Pro Infra cu lista codurilor CAEN și formula de calcul a punctajului

euro-bancnote-computer

Fonduri UE 2026: Peste 300 milioane EUR pentru firme care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială