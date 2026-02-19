Skip to content

Granturi Digi IMM: Sesiune de consultări online minister-firme

bani euro computer
bani euro computer Sursă: © Roman Romaniuk | Dreamstime.com

Consultanții, antreprenorii și alți reprezentanți ai firmelor care au depus proiecte în cadrul Programului PNRR de digitalizare IMM, pentru granturi de până la 100.000 EUR, vor putea participa la o nouă sesiune online de consultări cu șefii din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). 

Reprezentanții acestor proiecte sunt invitați să transmită intenția de participare – până luni, 23 februarie 2026, la adresa: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro , menționând numele, adresa de email cu care se va realiza conectarea, entitatea reprezentată, codul RUE al proiectului și subiectele de clarificat. Link-ul necesar participării va fi transmis în data 24.02.2026 către toți cei înscriși.

Sesiunea de consultări va avea loc pe data de 25 februarie 2026., începând cu ora 10:00. 

Secretarul de stat Alina Gîrbea, va coordona sesiunea,  în cadrul căreia se va discuta „stadiul implementării proiectelor și aspectele cele mai relevante în derularea acestora”, potrivit MIPE.

Finanțări

Sergiu Negut_Marius Istrate

Antreprenorii și investitorii români susțin includerea României în primul val al Uniunii Piețelor de Capital: o șansă strategică pentru economia țării

Dragos Pîslaru-ministrul fondurilor europene

PNRR: România încearcă să convingă UE să-i dea cei 231 milioane EUR pentru reforma pensiilor speciale

bani_euro_fermier

Fonduri UE 2026: Perioada de înscriere a fermierilor români la ajutoarele de max. 200.000 EUR /proiect pentru perdele forestiere de protecție. Descarcă Ghidul DR-19 de la AFIR

aplica acum

Înscrieri online: Startup-urile și alte firme românești de tehnologii în domeniul financiar „luptă” pentru premiile de la RoFintech Awards Gala 2026

Dan Ostahie- Altex

Fondatorul Altex, Dan Ostahie, despre amânările CCR: „E greu de acceptat ce se întâmplă. Justiția ar trebui să fie un model pentru societate și nu este așa”

euro_bani_Uniunea_Europeana

Comisia Europeană „a luat act de amânarea pronunțării Curții Constituționale a României privind pensiile speciale”. Ce urmează