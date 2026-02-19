Granturi Digi IMM: Sesiune de consultări online minister-firme

Consultanții, antreprenorii și alți reprezentanți ai firmelor care au depus proiecte în cadrul Programului PNRR de digitalizare IMM, pentru granturi de până la 100.000 EUR, vor putea participa la o nouă sesiune online de consultări cu șefii din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Reprezentanții acestor proiecte sunt invitați să transmită intenția de participare – până luni, 23 februarie 2026, la adresa: contact.implementarepnrr@mfe.gov.ro , menționând numele, adresa de email cu care se va realiza conectarea, entitatea reprezentată, codul RUE al proiectului și subiectele de clarificat. Link-ul necesar participării va fi transmis în data 24.02.2026 către toți cei înscriși.

Sesiunea de consultări va avea loc pe data de 25 februarie 2026., începând cu ora 10:00.

Secretarul de stat Alina Gîrbea, va coordona sesiunea, în cadrul căreia se va discuta „stadiul implementării proiectelor și aspectele cele mai relevante în derularea acestora”, potrivit MIPE.