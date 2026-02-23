Galați: Doi antreprenori români au accesat fonduri europene și investesc 6 milioane EUR într-o unitate de  fabricație mecanică și integrare electrică pentru vapoare

Doi antreprenori români, cu afaceri în domeniul modernizării și conversiei de vapoare, au accesat fonduri europene și investesc aproximativ 6 milioane EUR într-o nouă unitate integrată de asamblare și producție, la Galați, potrivit unui comunicat transmis luni comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Firma GLO Marine, deținută de antreprenorii Alin Pohilcă și Liviu Gălățanu, anunță o investiție de aproximativ 6 milioane de euro într-o nouă unitate integrată de asamblare și producție în Galați, proiect finanțat parțial prin Programul Tranziție Justă (PTJ), susținut cu fonduri europene prin Politica de Coeziune.

Investiția consolidează poziția companiei ca furnizor de soluții complete pentru modernizarea și conversia navelor.

Noua facilitate va permite realizarea internă a activităților de fabricație mecanică și integrare electrică, reducând riscurile de execuție și durata lucrărilor la bordul navelor aflate în operare. Construcția este în desfășurare, finalizarea fiind estimată până la sfârșitul anului, iar începerea producției este programată pentru februarie 2027.

Proiectul va genera aproximativ 40 de locuri de muncă tehnice, inclusiv sudori, electricieni și specialiști în integrare, contribuind la dezvoltarea bazei industriale locale din Galați, spune firma.

GLO Marine activează la un nivel competitiv internațional, concurând cu unele dintre cele mai cunoscute companii din domeniul modernizărilor navale. Firma susține că aproximativ 95% din proiectele sale sunt livrate în afara României, iar echipele sale de ingineri și specialiști au implementat proiecte în peste 20 de țări din Europa, Asia, Africa și Orientul Mijlociu.

„Ambiția noastră nu este doar creșterea, ci poziționarea ca reper de calitate și fiabilitate în proiectele complexe de modernizare navală. Pentru a livra la cel mai înalt standard, este esențial să controlăm întregul lanț de execuție — de la inginerie până la livrarea finală. Această investiție ne permite să garantăm clienților predictibilitate și siguranță în implementare”, a declarat Alin Pohilcă, director operațional și acționar al firmei.

Unitatea din Galați va produce structuri metalice, sisteme de conducte, module și panouri electrice, precum și soluții integrate pentru proiecte de modernizare și eficientizare energetică a navelor.

Prin această investiție, GLO Marine își consolidează capacitatea de a gestiona proiecte complexe într-un model integrat de tip EPC (engineering, procurement, construction), răspunzând cererii tot mai mari pentru soluții tehnice avansate în industria navală europeană și globală.

Potrivit datelor de pe Termene.ro, firma GLO Marine este deținută în proporții egale de antreprenorii Alin Pohilcă și Liviu Gălățanu. Pentru anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 17,8 milioane lei și profit de 1,72 milioane lei, cu 23 de angajați proprii.