Skip to content

Galați: Doi antreprenori români au accesat fonduri europene și investesc 6 milioane EUR într-o unitate de  fabricație mecanică și integrare electrică pentru vapoare

Randare_GLO Marine
Randare_GLO Marine
Fonduri europene prin Politica de Coeziune
EuSEE logo

Doi antreprenori români, cu afaceri în domeniul modernizării și conversiei de vapoare, au accesat fonduri europene și investesc aproximativ 6 milioane EUR într-o nouă unitate integrată de asamblare și producție, la Galați, potrivit unui comunicat transmis luni comunității antreprenoriale StartupCafe.ro

Firma GLO Marine, deținută de antreprenorii Alin Pohilcă și Liviu Gălățanu, anunță o investiție de aproximativ 6 milioane de euro într-o nouă unitate integrată de asamblare și producție în Galați, proiect finanțat parțial prin Programul Tranziție Justă (PTJ), susținut cu fonduri europene prin Politica de Coeziune.  

Investiția consolidează poziția companiei ca furnizor de soluții complete pentru modernizarea și conversia navelor.

Noua facilitate va permite realizarea internă a activităților de fabricație mecanică și integrare electrică, reducând riscurile de execuție și durata lucrărilor la bordul navelor aflate în operare. Construcția este în desfășurare, finalizarea fiind estimată până la sfârșitul anului, iar începerea producției este programată pentru februarie 2027.

Proiectul va genera aproximativ 40 de locuri de muncă tehnice, inclusiv sudori, electricieni și specialiști în integrare, contribuind la dezvoltarea bazei industriale locale din Galați, spune firma. 

GLO Marine activează la un nivel competitiv internațional, concurând cu unele dintre cele mai cunoscute companii din domeniul modernizărilor navale. Firma susține că aproximativ 95% din proiectele sale sunt livrate în afara României, iar echipele sale de ingineri și specialiști au implementat proiecte în peste 20 de țări din Europa, Asia, Africa și Orientul Mijlociu.

„Ambiția noastră nu este doar creșterea, ci poziționarea ca reper de calitate și fiabilitate în proiectele complexe de modernizare navală. Pentru a livra la cel mai înalt standard, este esențial să controlăm întregul lanț de execuție — de la inginerie până la livrarea finală. Această investiție ne permite să garantăm clienților predictibilitate și siguranță în implementare”, a declarat Alin Pohilcă, director operațional și acționar al firmei. 

Unitatea din Galați va produce structuri metalice, sisteme de conducte, module și panouri electrice, precum și soluții integrate pentru proiecte de modernizare și eficientizare energetică a navelor.

Prin această investiție, GLO Marine își consolidează capacitatea de a gestiona proiecte complexe într-un model integrat de tip EPC (engineering, procurement, construction), răspunzând cererii tot mai mari pentru soluții tehnice avansate în industria navală europeană și globală.

Potrivit datelor de pe Termene.ro, firma GLO Marine este deținută în proporții egale de antreprenorii Alin Pohilcă și Liviu Gălățanu. Pentru anul 2024, compania a raportat o cifră de afaceri de 17,8 milioane lei și profit de 1,72 milioane lei, cu 23 de angajați proprii. 

EU flag
Coofinanțat de
Uniunea Europeană
Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului EuSEE (Politica de coeziune a UE în Europa de Sud-Est), cofinanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și pozițiile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă neapărat opiniile autorității finanțatoare, iar Uniunea Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

Bani europeni

Ovidiu Ișan

FOTO. De la consultanță la creație: antreprenorul care a investit 270.000 EUR, să pună mobilierul românesc pe harta internațională

Dragos Pîslaru-ministrul fondurilor europene

PNRR: România încearcă să convingă UE să-i dea cei 231 milioane EUR pentru reforma pensiilor speciale

bani_euro_fermier

Fonduri UE 2026: Perioada de înscriere a fermierilor români la ajutoarele de max. 200.000 EUR /proiect pentru perdele forestiere de protecție. Descarcă Ghidul DR-19 de la AFIR

agricultura

Fermierii cer soluții urgente pentru finanțarea agriculturii românești, pe fondul reducerii fondurilor europene

Rhythm Touch - bratara persoane hipoacuzice

VIDEO. Brățara „magică” inventată de patru studente românce. Ajută persoanele cu deficiențe de auz să asculte muzică. A fost testată la Untold și premiată în Germania

Dan Ostahie- Altex

Fondatorul Altex, Dan Ostahie, despre amânările CCR: „E greu de acceptat ce se întâmplă. Justiția ar trebui să fie un model pentru societate și nu este așa”

euro_bani_Uniunea_Europeana

Comisia Europeană „a luat act de amânarea pronunțării Curții Constituționale a României privind pensiile speciale”. Ce urmează

Dragos Pislaru-ministrul MIPE

PNRR: „România, cel mai probabil, va pierde 231 milioane de euro”, în urma amării deciziei CCR (ministru)