Fonduri UE 2026: Perioada de înscriere a fermierilor români la ajutoarele de max. 200.000 EUR /proiect pentru perdele forestiere de protecție. Descarcă Ghidul DR-19 de la AFIR

Fermierii români pot obține ajutoare de maxim 200.000 EUR pe proiect pentru amenajarea de perdele forestiere și alte măsuri de protecție a fermelor de factorii climatici, printr-o linie de fonduri europene care se deschide oficial în data de 3 martie 2026.

Cererile de finanțare se depun online, pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în carul DR-19 Investiții neproductive la nivel de fermă, în perioada 3 martie, ora 9.00 - 30 aprilie 2026, ora 16:00.

Banii disponibili pentru fermierii români

Pragul minim de selecție: 35 puncte

Praguri lunare de calitate:

65 puncte – Etapa lunară I (03.03.2026 – 31.03.2026)

35 puncte – Etapa lunară II (01.04.2026 – 30.04.2026)

Alocarea disponibilă aferentă etapei lunare I reprezintă:

100% din alocarea componentei, dacă sesiunea de depunere se închide în prima etapă lunară,

50% din alocarea componentei, dacă sesiunea de depunere se închide în etapa a II-a lunară.

Alocarea disponibilă aferentă etapei lunare II reprezintă:

50% din alocarea componentei,

la care se adaugă alocarea neconsumată din etapa lunară I, dacă sesiunea parcurge ambele etape.

Bugetul total al apelului de proiecte DR-19 este 11.764.706 EUR, asigurat prin Planul Strategic PAC 2023–2027, finanțat de Uniunea Europeană.

Din acești bani, fermierii din România vor putea obține fonduri nerambursabile de până la 200.000 EUR pe proiect, pentru investiții neproductive realizate la nivelul fermelor în vederea creării de perdele naturale de protecție pentru culturile din fermă.

Ajutorul este 100% nerambursabil și nu necesită cofinanțare proprie la cheltuielile eligibile.

Investiția trebuie să asigure protejarea culturilor împotriva factorilor climatici, creșterea gradului de reziliență al fermelor în condițiile schimbărilor climatice, dar și creșterea biodiversității și a suprafeței cu elemente de peisaj.

Investițiile care se vor finanța prin intervenția DR-19 vizează înființarea de perdele naturale de protecție pentru culturile agricole la nivelul fermelor inclusiv pentru plantațiile pomicole și viticultură, în baza costurilor standard, completarea golurilor în anii II și III, conform costurilor standard aferente acestei operațiuni, achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului prin rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar.

În cadrul intervenţiei DR-19 sprijinul se acordă pentru:

Înființarea de perdele naturale de protecție pentru culturile agricole la nivelul fermelor inclusiv pentru plantațiile pomicole și viticultură, în baza costurilor standard prezente în anexa 6.

Completarea golurilor în anii II și III, conform costurilor standard aferente acestei operațiuni prezente în anexa 6.

Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului prin rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar.

Costurile generale direct legate de investițiile prevăzute prin proiect, prin rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar, în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții:

să desfășoare activități economice, sub una din formele de organizare menționate anterior, înregistrată în Romania;

să acţioneze în nume propriu;

să asigure surse financiare stabile și suficiente pe întreaga durată de valabilitate a contractului.

Ca formă de organizare, se acceptă persoanele fizice autorizate (PFA), SRL-uri, societăți agricole și așa mai departe. Persoanele fizice NU sunt eligibile.

Sunt eligibile exploatațiile cu dimensiunea economică minimă de 4.000 euro SOC (calculată pe baza coeficienților SOC 2020).

Resurse utile:

Descarcă de AICI anunțul oficial AFIR privind lansarea finanțării DR-19

Descarcă de AICI Ghidul oficial AFIR cu anexe, privind finanțarea DR-19