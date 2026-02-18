PNRR: România încearcă să convingă UE să-i dea cei 231 milioane EUR pentru reforma pensiilor speciale

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat, miercuri, că va încerca să convingă Comisia Europeană să aprobe plata fondurilor nerambursabile de 231 milioane EUR pentru România, suspendate din Planul Național de Redresare și Reziliență, după ce Curtea Constituțională a aprobat reforma pensiilor speciale ale magistraților, făcută de Guvernul Bolojan.

Potrivit ministrului Dragoș Pîslaru (foto), România avea termen 28 noiembrie 2025 să rezolve jalonul PNRR privind pensiile speciale, dar chiar și după întârzirea de 2 luni generată de amânările succesive de la Curtea Constituțională, MIPE va încerca să obțină plata celor 231 milioane EUR.

„Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost respinsă de Curtea Constituțională cu 6 voturi din 9. E o schimbare majoră într-unul dintre cele mai sensibile capitole de reformă și un moment de cotitură în discuția despre echitate și sustenabilitate în sistemul de pensii din România. În orele următoare voi avea discuții cu oficialii europeni cu privire la această evoluție a aprobării legii de către CCR.

Odată cu promulgarea din partea președintelui Nicușor Dan, vom putea în sfârșit demonstra îndeplinirea reformei asumate de România în cadrul PNRR. Urmează apoi transmiterea oficială către Comisia Europeană a acestei dovezi, pentru care vom cere reanalizarea a cererii de plată nr. 3. Chiar și în contextul întârzierii regretabile de peste două luni după termenul-limită de 28 noiembrie, voi depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salvăm situația jalonului pensiilor speciale și cele 231 milioane de Euro, bani europeni nerambursabili” - a scris Pîslaru pe rețelele sociale.

Anterior, Comisia Europeană a explicat, pentru StartupCafe.ro, care este situația întârzierii jalonului PNRR privind pensiile speciale, din punctul său de vedere: