Telefoanele iPhone 17 și iPhone Air, probleme cu camera foto. Răspunsul Apple

Telefoanele din noua serie iPhone, lansată de Apple săptămâna trecută și intrate pe piață astăzi, 19 septembrie 2025, inclusiv în România, au o problemă cu capturarea de imagini în spații cu LED-uri extrem de luminoase, conform unei recenzii CNN.

Autorul recenziei, Henry Casey, spune că una din 10 fotografii capturate la un concert, în perioada de testare, au avut de suferit din cauza erorii. Astfel, fotografiile compromise aveau pătrate mici și negre și urme albe care nu ar fi trebuit să fie acolo.

Apple a răspuns solicitărilor CNN, confirmând eroarea și explicând că aceasta poate apărea „în cazuri foarte rare când un afișaj LED este extrem de luminos și strălucește direct în cameră”.

De asemenea, compania a confirmat că a identificat problema și va livra o soluție într-o actualizare software pentru dispozitivele afectate.

Noua serie de telefoane Apple a intrat pe piață astăzi, inclusiv în România, așa cum s-a mai scris pe site. În România, iPhone 17 costă de la 4.800 de lei, iPhone Air de la 6.100 de lei, în vreme ce preţurile pentru Pro Max pot ajunge la 12.500 de lei.