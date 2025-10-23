Sute de personalități, între care cântărețul Will.i.am și co-fondatorul Apple, Steve Wozniak, cer interzicerea dezvoltării „superinteligenţei” artificiale

Peste 850 de personalităţi din domeniul tehnologiei, ştiinţei şi politicii, printre care cofondatorul Apple, Steve Wozniak, fostul președinte Baidu, Ya-Qin Zhang, artistul Will.i.am şi fondatorul Virgin Group, Richard Branson, au semnat o declaraţie prin care cer oprirea oricăror eforturi de a crea „superinteligenţă”, o formă de inteligenţă artificială capabilă să depăşească oamenii în toate sarcinile cognitive, transmite CNBC, citată de News.ro.

Printre semnatari se numără şi pionieri ai AI, precum Yoshua Bengio şi Geoff Hinton, consideraţi „părinţii” inteligenţei artificiale moderne, dar şi profesorul Stuart Russell de la UC Berkeley.

Documentul avertizează că dezvoltarea superinteligenţei ridică riscuri majore, de la pierderea controlului uman, restrângerea libertăţilor civile şi ameninţări la adresa securităţii naţionale, până la posibila extincţie a speciei umane.

Declaraţia solicită interzicerea dezvoltării superinteligenţei până când există un sprijin public semnificativ şi un consens ştiinţific că o astfel de tehnologie poate fi creată şi controlată în siguranţă.

Printre semnatari se află şi foşti oficiali americani, precum fostul şef al Statului Major General Mike Mullen şi fosta consilieră pentru securitate naţională Susan Rice, dar şi figuri publice precum Steve Bannon, Glenn Beck şi cuplul princiar britanic Harry şi Meghan.

Iniţiativa reflectă o ruptură tot mai vizibilă între „optimiştii AI”, care susţin dezvoltarea rapidă a tehnologiei, şi „pesimiştii AI”, care cer o reglementare strictă. Un sondaj citat de semnatari arată că doar 5% dintre americani susţin dezvoltarea necontrolată a superinteligenţei, în timp ce majoritatea cred că aceasta nu ar trebui creată până nu se demonstrează că este sigură şi controlabilă.