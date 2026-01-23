 „Super-unicorn”, vândut la mai puțin de jumătate din prețul la care fusese evaluat la ultima rundă de investiții

„Super-unicornul” financiar Brex, licențiat pe teritoriul Uniunii Europene de anul trecut, este vândut băncii Capital One pentru 5,15 miliarde dolari, sub valoarea sa primită în anul 2022, potrivit TechCrunch.

Tranzacția, constând într-o combinație de tranzacții de acțiuni și numerar, este evaluată la mai puțin de jumătate din valoarea startup-ului primită în 2022, de 12,3 miliarde dolari. Aceasta este așteptată să se încheie la mijlocul anului calendaristic 2026, sub rezerva respectării condițiilor obișnuite de închidere, conform unui comunicat.

Startup-ul a încheiat ultima rundă de finanțare tip seria D-2 în valoare de 300 milioane dolari în anul 2022, condusă de fondurile de investiții Greenoaks Capital și TCV. În total, până la achiziție, Brex a strâns finanțări de cel puțin 1,7 miliarde dolari, potrivit datelor de pe Crunchbase.

„De la înființare, ne-am propus să construim o companie de plăți la frontiera revoluției tehnologice. Achiziția Brex accelerează această călătorie, mai ales pe piața plăților pentru afaceri”, a declarat Richard D. Fairbank, fondator, președinte și director general al Capital One.

Startup-ul Brex a fost fondat în anul 2017 de Henrique Dubugras și Pedro Franceschi (director general), doi antreprenori brazilieni, în cadrul acceleratorului Y Combinator. După finalizarea tranzacției, Franceschi va continua să conducă Brex ca parte a Capital One.

Afacerea a început inițial ca un startup de realitate virtuală, până ca cei doi să-și schimbe ideea în fintech-ul B2B de acum.

Compania oferă carduri de credit de afaceri și conturi de gestionare a numerarului companiilor din zona de tehnologie. Platforma oferă soluții financiare inteligente, ca automatizarea gestionării cheltuielilor și efectuarea de plăți securizate. De asemenea, Brex oferă și o soluție de agenți AI pentru a ajuta clienții să automatizeze fluxuri de lucru complexe, pentru reducerea revizuirilor manuale și un control al cheltuielilor.

Brex este folosit de companii ca TikTok, Anthropic, Robinhood, Crowdstrike, Zoom și Intel, printre altele.

Acum aproape jumătate de an, startup-ul a primit o licență de funcționare în UE, permițând emiterea directă de carduri de credit și debit și oferirea produselor sale de gestionare a cheltuielilor oricărei afaceri din toate cele 30 de țări ale UE, fără a fi necesare soluții alternative. Înainte, numai firmele din UE care mențineau o prezență în SUA puteau folosi Brex.