Managerul Wolt România (ex-Tazz): „Vrem să devenim un mall în buzunar” în 2026. Discuții cu magazine de mâncare de animale și „do it yourself”

Platforma finlandeză de comerț online Wolt, care a cumpărat aplicația Tazz de la eMAG, are în plan extinderea gamei de magazine în cursul anului viitor, cum ar fi cele cu mâncare de animale sau din segmentul „do it yourself”, a spus Alin Șerban, managerul general Wolt România, la un eveniment la care a participat și StartupCafe.ro.

Managerul a spus că vrea ca platforma să devină un „mall în buzunar”, în care cumpărătorii să poată găsi o gamă și mai variată de produse, de la mâncare de la restaurante la magazine obișnuite și diferite magazine specializate, fie pentru cadouri, fie pentru mâncare de animale.

Cât despre planuri de extindere în alte orașe, Alin Șerban a spus că anul viitor va fi unul de stabilitate, în care compania se va concentra pe orașele actuale și pe creșterea brandului. De asemenea, prioritățile Wolt pentru 2026 sunt proximitatea, timpul de livrare și creșterea afacerii. Momentan, platforma de comerț este disponibilă în 34 de orașe din România.

Colaborarea Wolt cu eMAG pentru beneficiile Genius va continua și în anul 2026, fiind o colaborare pe termen lung, conform spuselor lui Șerban.

Despre platforma de livrări, managerul a spus că timpul de livrare a fost îmbunătățit cu 30% prin tehnologie, iar chat-ul din aplicație este numai cu persoane reale, fără roboți sau inteligență artificială, angajați din România.

Alin Șerban spune că segmentul de „groceries”, de cumpărături de la supermarket, a crescut și prin funcția de „Double Order”, prin care oamenii pot comanda la două locații simultan, după ce au dat deja o comandă la una din ele, în maxim 20 de minute de la plasare.

„Strategia la nivel de România, la nivel de aplicație de livrare, este să se transforme în acel ecosistem care poate să-ți dea orice ai nevoie în 30 minute - o oră, nevoi pentru acasă, pe care ți le dorești repede. Probabil ești obișnuit să comanzi la restaurant, este easy, toată lumea știe, dar ai rămas fără hârtie la imprimantă, n-are soția detergent, vrei să faci un cadou și nu știi... tot acolo să te duci” – Alin Șerban.

Livratorii sunt „cea mai importantă verigă” pentru afacerea Wolt, în opinia managerului. Compania lucrează cu agenții partenere, care administrează livratorii și plătesc salariile, bazate pe comenzile preluate. Ponderea livratorilor pe 2 versus 4 roți este, în perioada asta, de 50/50, pe când vara sunt mai mulți curieri pe biciclete sau scutere (70% aproximativ, față de 30% livratori cu mașini), a mai spus Alin Șerban.

Durata de livrare medie în București este undeva între 35 și 38 de minute, o durată de top 3 între orașele din România. Un oraș cu o medie mai bună a timpului de livrare este Galați, de 32 minute.

Obiceiurile de consum ale românilor pe Wolt, în 2025

Cel mai popular fel internațional de mâncare comandat anul acesta în aplicație este șaorma de diferite tipuri, arată un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Cu toate acestea, în ceea ce privește preparatul individual aflat pe primul loc în preferințele românilor, bucătăria tradițională a câștigat detașat. Micii au depășit orice burger, wrap sau pizza, cu aproape 50.000 de unități vândute doar de un singur restaurant de top.

În București, toate tipurile de bucătării, românească, americană, turcească, din Orientul Mijlociu, apar în top 10, Iașiul este „capitala șaormei”, cu aproape 30.000 de preparate la lipie vândute în cele 7 luni de activitate, iar utilizatorii din Cluj-Napoca comandă cel mai mult sos de usturoi pe cap de locuitor dintre orașele României, mai arată datele lansate de platformă.

2025 a consolidat poziția aplicațiilor de livrare ca fiind al treilea canal de comerț al României, alături de hipermarketuri și magazinele de proximitate. Românii au adoptat „coșurile hibride”, iar articolele esențiale de uz casnic, ca prosoapele de hârtie, au ajuns frecvent în fruntea listei celor mai vândute produse, depășind chiar preparate populare precum burgerii, spune compania.

Acest comportament variază de la produse esențiale de ultim moment, cum ar fi încărcătoarele pentru electronice, până la cererea constantă pentru băuturi ca apa și băuturile carbogazoase pe bază de cofeină.

Produsele alimentare esențiale pentru casă și articolele de îngrijire personală au ocupat primele locuri, cu o creștere impresionantă, în timp ce chiar și categoriile de nișă, cum ar fi electronicele, au înregistrat un salt semnificativ, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut.

---

