Șeful eMAG, întrebat despre „lupta” cu Temu: „Taxa aceea e un pas într-o direcție de a egaliza puțin terenul de joc”

Tudor Manea (foto), directorul general (CEO) al grupului de e-commerce eMAG, a vorbit luni, la o conferință de presă dedicată campaniei Black Friday 2025, care va debuta pe 7 noiembrie la gigantul online, despre competiția cu platformele non-UE precum Temu.

El a spus că presiunea din partea jucătorilor non-UE nu este neapărat un dezavantaj, dar că piața nu este complet echilibrată, deoarece nu toți competitorii operează după aceleași reguli, iar propunerile recente, precum taxa fixă de 25 de lei pe coletele extracomunitare sub 150 EUR, ar putea fi „un prim pas într-o direcție de a egaliza puțin terenul de joc”.

„Hai să încep cu competiția. Pe de-o parte, e bine că avem competiție, deoarece competiția ne ține alerți, ne face să inovăm. Chiar vorbeam cu colegii, cred că sunt șase marketplace-uri, în momentul de față, inclusiv noi, care într-un fel sau altul spun că vor să fie numărul 1 în România. Este o competiție mare. Acum, dacă această competiție s-ar desfășura după aceleași reguli, ar fi și mai bine. Dar nu e așa. Adică taxa aceea e un pas într-o direcție de a egaliza puțin terenul de joc, dar nu cred că îl va egaliza complet, dacă se va pune”, a spus CEO-ul grupului eMAG.

Tudor Manea a subliniat că deși situația poate fi considerată nedreaptă, focusul companiei rămâne pe performanța în piață. Întrebat dacă eMAG, în calitate de membru al Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO), are acces, prin intermediul acestei organizații, la informații suplimentare privind reglementarea comercianților non-UE, el a spus:

„Știu ceea ce este și public este că acea taxă a intrat în Pachetul 2 de reformă. Pachetul 2 de reformă a ajuns la CCR și de la CCR nu s-a mai întors în Senat. Cum ziceam, ei sunt niște jucători serioși care au venit să investească serios. Pentru noi, ca și business, meciul cel mai important pe care trebuie să-l câștigăm e cel de pe teren. Acesta nu e un meci pe care să-l poți câștiga cu arbitri sau prin tribune. E treaba guvernului să facă ceva, să facă UE. Noi ne vedem de business. Cam asta e poziționarea în momentul de față. Este unfair (trad. nedrept), da”, a concluzionat Tudor Manea.

În plus, CEO-ul eMAG spune că față de competitorii din afara UE, eMAG are responsabilități și obligații suplimentare în România, fiind o platformă locală.

„Sunt multe lucruri pe care noi le facem, pentru că suntem locali, agentul cu tehnologie românească, și ceilalți nu. Vorbeam de Temu, citisem un articol, are 8 oameni în Europa. Noi avem 9.000. Dar ce aș putea să zic apropo de eforturile noastre, noi suntem oameni de business, meciul nostru este pe terenul de fotbal, să spun așa. Noi acolo jucăm și spunem că vom fi numărul 1 peste 5 ani, la fel cum și toți ceilalți pun că vor fi numărul 1 peste 5 ani. Și cred că vom câștiga, pentru că cunoaștem cel mai bine consumatorul român, avem o bază bună de clienți care au încredere în noi, care stau aproape de noi, avem o bază bună de selleri care, la fel, au încredere în noi, stau aproape de noi, vând cu noi în regiune, avem susținerea acționarilor, investim în lucrurile corecte, deci n-aș vedea de ce să nu fim numărul 1 peste 5 ani”, a spus el.

Black Friday 2025 la eMAG: Compania se așteaptă la vânzări de 940 milioane lei. Ce oferte vor fi

Gigantul de comerț online eMAG va organiza pe 7 noiembrie cea de-a 15-a ediție a Black Friday, cu peste 2,2 milioane de oferte speciale, atât de la eMAG, cât și de la cei 64.000 de selleri din regiune activi pe marketplace. Compania a anunțat luni, la conferința de presă, că toate comenzile plasate de Black Friday 2025 vor fi livrate până pe 22 noiembrie.

Pentru ediția din acest an, eMAG estimează vânzări de 940 de milioane de lei, cu 44 de milioane mai mult decât în 2024.

„Cum ne-am pregătit, v-am obișnuit. O să fac aceeași mențiune pe care o facem în fiecare an. Noi avem platforma încă deschisă pentru sellerii noștri. Asta înseamnă că la această oră putem raporta 2,2 milioane de oferte, din care 1,5 milioane sunt la cel mai bun preț din an. Platforma pentru selleri se închide mai târziu, peste câteva zile, timp în care ne așteptăm ca aceste cifre să crească; în fiecare an au crescut. Dar, ca de fiecare dată, vorbim despre ziua cu cele mai multe reduceri din an, deci numărul este impresionant și ținem foarte mult ca produsele să fie disponibile pentru toți clienții”, a spus Irina Pencea, general manager eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Irina Pencea, General Manager eMAG România, Bulgaria și Ungaria / Foto: Denisa Crăciun, StartupCafe.ro

Oferta eMAG de Black Friday include:

100.000 de televizoare

600.000 de electrocasnice mici

1.500.000 de articole de îmbrăcăminte

3.500.000 de produse cosmetice

400.000 de smartphone-uri și gadget-uri

150.000 de laptop-uri și echipamente IT

120.000 de frigidere și mașini de spălat

1.000.000 de produse pentru casă și bricolaj

De asemenea, anul acesta vor fi reduceri și la produse speciale precum:

Abonamente la energie electrică cu cel mai mic preț din piață, la 1 leu/kW și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an;

Peste 40.000 de bilete la Untold, Electric Castle, Summer Well sau Beach, Please! începând de la 10 lei și reduceri de până la 90%;

În premieră, pentru pasionații de fotbal, mii de articole oficiale ale cluburilor din Liga 1;

Peste 5.000 de abonamente la platforme de streaming românești;

25.000 de abonamente și servicii medicale la cel mai mic preț din an;

45% reducere pentru peste 7.000 de vouchere de bilete de avion;

Până la 80% reducere la peste 44.000 de nopți de cazare în România și destinații externe;

21 de kilograme de aur;

126 de mașini (42 hibrid, 37 pe benzină, 26 electrice, 21 diesel);

Peste 100 de tone de carne de porc și mezeluri.

De asemenea, primul preț redus de Black Friday va fi cel al unui abonament Genius, care va putea fi achiziționat la prețul de 49 de lei. eMAG promite că cei care vor achiziționa Genius vor primi de cinci ori banii înapoi sub formă de vouchere, utilizabile pe platformă, dar și pe FashionDays și Flip.

Despre campania de promovare eMAG pentru Black Friday 2025, Irina Pencea a spus că, deși investiția a fost mai mare decât anul trecut, accentul nu este doar pe buget, ci și pe modul în care acesta este folosit.

Întrebată dacă prezența competitorilor asiatic și a altor jucători regionali pe piața națională influențează deciziile eMAG privind investițiile pentru Black Friday, Irina Pencea a răspuns că gigantul de comerț online își concentrează investițiile „în direcțiile pe care am văzut istoric că dau rezultate”.

„Pe de altă parte, dacă vedem noi trenduri în consum, răspundem și în partea de comunicare și prin produsele speciale, care reflectă aceste trenduri de consum în creștere. Ne uităm, în primul rând, la asta și la baza de clienți pe care o adresăm. Altfel, da, competiția este bună, cum a zis Tudor, atât timp cât se dezvoltă pe aceleași reguli”, a spus Pencea.

„Ce aș mai adăuga aici este că Black Friday, tradițional, a fost despre produse branduite, cu prețuri mari, produse pe care oamenii le urmăresc de-a lungul anului și pe care, în Black Friday, au ocazia să le cumpere cu un preț de 35–40% mai mic. Pe segmentele acelea, competitorii nici nu prea joacă”, a afirmat, la rândul său, Tudor Manea.

Anul acesta, în Bulgaria și Ungaria, celelalte două piețe pe care eMAG este prezentă, Black Friday 2025 va începe pe 14 noiembrie.