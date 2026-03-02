Miza HoReCa în 2026. Cum încearcă  încearcă operatorii să crească veniturile într-o piață volatilă

Industria hotelieră intră într-o nouă etapă de transformare: modelul clasic bazat pe cazare este înlocuit de ecosisteme de experiență, în timp ce operatorii încearcă să protejeze marjele într-un context marcat de volatilitate, costuri în creștere și deficit de personal.

Acestea au fost principalele concluzii ale ediției „Hotel 2026: De la acomodare la experiență”, organizată la finalul lunii februarie de Hospitality Culture Institute, în cadrul formatului strategic Intimate Roundtable Conversations, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

La masa discuțiilor s-au aflat peste 50 de lideri din industrie, printre care reprezentanți ai Euforia Retreat & Spa, Matca Hotel Relais & Châteaux și Casa Timiș Wellness and Spa Resort.

Hotelul devine produs complex, nu doar spațiu de cazare

Diferențierea nu mai vine doar din amplasare sau design, ci din coerența conceptului și integrarea gastronomiei, wellness-ului și experiențelor locale într-o ofertă unitară.

Pentru operatori, acest lucru înseamnă investiții mai mari în branding, parteneriate locale și construcția unei identități clare, capabile să genereze loialitate, nu doar rezervări punctuale.

Pricing dinamic, bazat pe date

Volatilitatea cererii schimbă regulile jocului. Deciziile de preț nu mai pot fi rigide, iar analiza constantă a datelor devine esențială pentru optimizarea gradului de ocupare și a veniturilor.

Flexibilitatea și viteza de reacție sunt considerate avantaje competitive majore pentru 2026.

Experiența începe online

Hotelurile sunt nevoite să trateze comunicarea digitală ca pe o extensie a experienței fizice. Brandingul, mesajul și coerența prezenței online influențează decisiv alegerea destinației.

Presiune pe costuri și eficientizare

Pe fondul deficitului de personal și al presiunii pe marje, operatorii caută un echilibru între personalizare și standardizare. Procesele bine definite și controlul costurilor devin condiții de supraviețuire, nu doar bune practici.

„Nu mai există soluții universale. Fiecare hotel își caută propriul echilibru între experiență, eficiență și poziționare strategică”, a declarat Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute.























