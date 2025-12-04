Studiu: 9 din 10 firme vor acorda beneficii de Crăciun angajaților, în 2025. Ce bugete au

Aproape 9 din 10 angajatori au pregătit beneficii de Crăciun pentru angajați, pe care le vor acorda în luna decembrie, înainte de minivacanța de sărbători, în timp ce 10,3% nu au avut buget alocat acestui scop, arată un studiu realizat de o platformă online de locuri de muncă.

„În mod tradițional, cele mai multe companii își direcționează fondurile pentru beneficiile de sărbători către primele în bani, iar 2025 nu face excepție de la această regulă, în condițiile în care 60% dintre respondenți au spus că vor acorda astfel de bonusuri înainte de Crăciun. 48% vor organiza petrecere specială cu echipa, iar 44% vor oferi tichete sau vouchere cadou”, spune Ana Călugăru, Head of Communications, în cadrul eJobs.

36% vor opta pentru coșuri cu produse de sărbători, 8% vor acorda zile libere suplimentare, 4% organizează tombole cu premii și la fel de mulți au pregătit tichete de vacanță pentru angajați.

O treime dintre angajatori au alocat, în acest scop, un buget cuprins între 201 și 400 de lei pentru fiecare angajat în parte. 28% între 401 și 600 de lei și tot atât peste 1.000 de lei / angajat. Comparativ cu anul trecut, valoarea beneficiilor oferite a rămas neschimbată, după cum au răspuns 84% dintre participanți. Doar 8% au majorat bugetele și tot 8% le-au scăzut.

„Chiar dacă pentru multe companii 2025 a fost un an complicat, în care au resimțit impactul schimbărilor economice și fiscale, vedem că majoritatea angajatorilor au decis să nu taie bugetele pentru beneficiile de Crăciun, principalul motiv invocat fiind faptul că acestea contribuie la motivarea și retenția angajaților. Aceștia s-au obișnuit cu această tradiție de final de an, iar eliminarea ei ar putea avea un efect de nemulțumire. Interesant este faptul că 12% apelează la această metodă pentru a răsplăti performanța, iar 4% declară că vor, în acest fel, să compenseze faptul că anul acesta nu au putut oferi creșteri salariale”, adaugă Ana Călugăru.

Angajații spun că beneficiul pe care și l-ar dori cel mai mult ar fi primele în bani (menționate de 81% dintre respondenți). De asemenea:

32% și-ar dori tichete sau carduri cadou;

28% zile libere plătite;

17,2% coșuri cu produse de sărbători;

15,6% petrecere cu echipa.

Întrebați și care ar fi valoarea corectă a unui pachet de beneficii de Crăciun, 38,1% au răspuns peste 1.000 de lei. 35,7% între 500 și 1.000 de lei, 15,2% între 250 și 500 de lei și 1,7% între 100 și 250 de lei. Pentru 9,3% suma nu este importantă și apreciază gestul făcut de angajator.

De altfel, doar 6,6% sunt optimiști și cred că anul acesta, valoarea beneficiilor de la final de an va fi mai mare decât anul trecut.

Întrebați și cum ar reacționa dacă nu ar primi niciun beneficiu de Crăciun, mai mult de jumătate dintre respondenți (52,3%) ar considera că angajatorul nu apreciază suficient angajații. 26,6% ar fi dezamăgiți, dar ar înțelege, având în vedere contextul economic, 11,1% ar rămâne neafectați dacă, în timpul anului, ar primi suficiente alte beneficii extrasalariale, iar pentru 10% o astfel decizie nu ar avea niciun impact negativ.

Sondajul a fost realizat în luna noiembrie pe un eșantion de 115 de respondenți din rândul angajatorilor și 950 de respondenți din rândul angajaților.