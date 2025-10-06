Studioul românesc de jocuri Amber lansează varianta demo a jocului Mexican Ninja în magazinul Steam

Noul joc de acțiune Mexican Ninja, dezvoltat de studioul Amber, poate fi încercat acum, în variantă Demo din magazinul Steam, înainte de a fi lansat la începutul anului 2026, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Noul titlu este dezvoltat de studioul Amber din Columbia, rezultat din achiziția studioului Madbricks de anul trecut.

Acesta este un joc de acțiune 2.5D, de tip „beat ’em up” cu elemente roguelike. Acțiunea are loc în orașul distopic Nuevo Tokyo, în care cartelurile și clanurile Yakuza s-au unit în organizația Narkuza, cu consecințe dezastruoase. Jucătorii intră în pielea unui ninja mexican care își croiește drum printr-o lume brutală, care nu iartă și este mereu gata de luptă.

Sursă: Amber

Demo-ul include o primă misiune plină de inamici, gata să fie doborâți cu atacuri rapide, combo-uri și mișcări speciale precum aruncarea pălăriei-sombrero. Jucătorii pot experimenta abilitățile de bază ale personajului principal, confruntându-se la final cu un mini-boss care le va testa reflexele și precizia.

Demo-ul oferă aproximativ 45–60 de minute de gameplay intens, în funcție de stilul de joc și de nivelul de progres atins.

Mexican Ninja va putea fi jucat și weekendul acesta, pe 11 și 12 octombrie 2025, la Bucharest Gaming Week, care are loc la Romexpo.

„Avem încredere că Mexican Ninja va deveni un succes la lansare în 2026 și abia așteptăm ca publicul din România să poată experimenta demo-ul în acest weekend, la Bucharest Gaming Week”, a precizat Cristian Dina, Marketing Director la Amber.

Sursă: Amber

Înființat în 2013 în București, Amber este un dezvoltator de jocuri video compus dintr-o rețea de studiouri cu specializări diferite, oferind o paletă largă de soluții de dezvoltare de jocuri video, ce include livrarea de produse complete, co-dezvoltare, conversie de platforme, live operations și servicii de suport.

Studioul românesc a colaborat cu jucători din industrie ca Amazon, King, Big Fish Games, Disney, N3twork, Rovio, Warner Media și That Game Company, printre alții.