O ligă de fotbal co-fondată de fostul fotbalist german Toni Kroos atrage 15 milioane EUR finanțare

The Icon League, o competiție de fotbal fondată de fostul mijlocaș celebru Toni Kroos, alături de creatorul de conținut Elias Nerlich, a strâns o finanțare de 15 milioane EUR într-o nouă rundă de investiții.

Runda de tip Seria A a fost condusă de HV Capital. Banii vor fi folosiți pentru profesionalizarea operațiunilor ligii, consolidarea listelor de echipe și sprijinirea extinderii în Europa.

Investitorii existenți rămân, inclusiv Jürgen Klopp, antreprenorul Thomas Hagedorn și H14 S.p.A. al lui Luigi Berlusconi. David Fischer, care se alătură de la HV Capital, va supraveghea următoarea fază de creștere, din poziția de CEO al grupului, potrivit EU-Startups.

Liga de fotbal este formată din 14 echipe a câte 5 jucători. Competiția folosește un model de franciză în stil american: Toți jucătorii au fost recrutați în sezonul inaugural. Acum, echipele adună liste de jucători în cadrul unor ferestre de transfer definite și se pot promova pe ele însele și sportivii lor în mod independent.

Primele patru echipe din playoff împart 500.000 EUR premii în bani, inclusiv 300.000 EUR pentru campioană.

Meciurile din Icon League se joacă în interior într-un format cinci contra cinci, cu două reprize de 12 minute și funcții „Rulebreaker” („de încălcare a regulilor”) concepute pentru a crește jocul de atac. De asemenea, echipele care concurează sunt formate atât din amatori de top, cât și din foști profesioniști din Bundesliga.

Formatul a fost lansat în 2024, iar până acum, Icon League susține că a devenit unul dintre cele mai urmărite formate sportive de pe piețele vorbitoare de limbă germană, în rândul publicului mai tânăr.

Primul sezon a generat peste 1,3 miliarde afișări pe rețelele sociale. De asemenea, zilele de meciuri au atras 3 milioane de spectatori, cu transmisiuni live care au avut, în medie, 1,4 milioane de spectatori, spune compania. În ceea ce privește evenimentele fizice live, acestea s-au epuizat cu până la 20.000 spectatori.

Cine este Toni Kroos

Toni Kroos este un fost fotbalist german, care este cunoscut pentru cariera sa ca mijlocaș. De asemenea, este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști germani din toate timpurile, cu 34 de titluri câștigate.

Acesta și-a făcut debutul la Bayern München, în 2007, la vârsta de 17 ani. A fost folosit cu moderație și a optat pentru o perioadă de împrumut de 18 luni echipei din Bundesliga Bayer Leverkusen, unde a devenit un contributor cheie, și a revenit la clubul său cu o experiență adăugată în 2010.

Cu Bayern, Kroos a câștigat 2 titluri consecutive de campionat (trei titluri în total), un titlu UEFA Champions League, 2titluri DFB-Pokal și a fost votat în echipa sezonului de 3 ori. În anul 2014, acesta s-a alăturat lui Real Madrid într-un transfer în valoare de 25 milioane EUR.

La Madrid, Kroos a câștigat 21 de trofee, inclusiv 4 titluri La Liga și 5 titluri de UEFA Champions League, dintre care 3 le-a câștigat consecutiv din 2016 până în 2018, de fiecare dată fiind inclus în echipa sezonului a competiției.

În 2024, Kroos s-a retras din fotbalul profesionist după ce a ajuns cu naționala sa în sferturile de finală la Campionatul European de Fotbal 2024

Cine este Elias Nerlich

Elias Nerlich, cunoscut în Germania sub numele de EliasN97, este un creator de conținut, cunoscut pentru stream-uri și conținut video web, și un fost jucător de esports. El are unul dintre cele mai urmărite canale în limba germană de pe platforma Twitch.

Acesta a fost interesat de seria de jocuri FIFA (fosta EA Sports FC) în tinerețe, și a jucat la nivel profesionist din 2018 până în 2021, în echipa de esports a Hertha BSC (Berlin Sports Club).