Compania de jocuri video Valve (Steam) prezintă un hibrid „consolă-PC”, un controler dedicat și ochelari VR. Lansare în 2026

Gigantul din gaming Valve, care operează unul dintre cele mai mari magazine online de jocuri video, Steam, a prezentat noi produse hardware care vor fi lansate la începutul anului viitor, respectiv Steam Machine, un hibrid „consolă-PC”, Steam Frame, ochelari pentru jocuri în realitate virtuală, și un Controller dedicat.

Steam Machine are o putere de 6 ori mai mare decât consola portabilă deja disponibilă Steam Deck, spune compania. „Mașina” va permite utilizatorilor să joace toate titlurile disponibile în magazinul online Steam.

Dispozitivul hibrid arată ca un cub de aproximativ 16 cm, în care se află un ventilator puternic, dar silențios, CPU și GPU semi-personalizate marca AMD care permit gaming 4K la 60 de cadre pe secundă, conexiune Bluetooth 5.3 și Wi-Fi 6E pe lângă porturile de Ethernet 1 Gigabit, DisplayPort 1.4, HDMI 2, USB-C și USB-A.

Acesta va fi disponibil în variante de stocare de 512 GB și 2 TB, care poate fi extinsă prin carduri MicroSD.

Compania spune că noul Steam Machine poate fi folosit și ca PC personal, având în vedere că acesta rulează SteamOS, un sistem de operare care poate fi înlocuit cu altele în funcție de preferință.

Alături de acesta, se lansează și Steam Controller, care poate fi folosit cu multe alte dispozitive, inclusiv cele marca Steam, calculatoare cu Windows, Mac și Linux, tablete și telefoane. De asemenea, Valve spune că este „cel mai bun controler personalizabil”.

Compania a mai lansat și o pereche de ochelari proprii pentru jocuri în realitate virtuală, Steam Frame. Cu aceștia, utilizatorii pot juca atât titluri optimizate, cât și jocuri care nu sunt făcute pentru VR. Dispozitivul este poziționat ca fiind „streaming-first”, fără a fi nevoie descărcarea de titluri în cască, dar acesta suportă și mod de joc autonom.

Steam Frame are un procesor Snapdragon 8 Series Gen 3, folosit și în anumite telefoane flagship de anul trecut, și 16 GB RAM, cu opțiuni de stocare de 256 GB și 1 TB.

Ochelarii VR vin cu un adaptor wireless de 6Ghz care permite streaming-ul de jocuri VR și non-VR, iar aceștia dispun și de o tehnologie numită „Foveated Streaming”, prin care imaginea este optimizată în funcție de locul în care se uită ochii.

Toate aceste produse noi vor fi lansate la începutul anului 2026. Rămâne de văzut și care vor fi costurile.