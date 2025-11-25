CampioMATE – jocul online care ridică nivelul elevilor la matematică

Asociația „Visuri Îndrăznețe”, în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România, organizează a cincea ediție a CampioMATE - un program educațional desfășurat online, menit să îmbunătățească rezultatele școlare la matematică ale elevilor de gimnaziu.

Conform testelor PISA, 70% dintre absolvenții de gimnaziu au un nivel foarte scăzut (50%) sau scăzut (20%) la matematică. Concret, majoritatea copiilor de 15 ani nu știu să calculeze o suprafață sau un procent dintr-un număr.

Motivul? Modul de predare este, de multe ori, neadecvat nativilor digitali. Copiii își pierd rapid atenția și nu mai înțeleg cele explicate. Apoi acumulează lacune pe care nu reușesc să le mai recupereze.

Acest handicap la matematică devine un limitator în abilitățile cognitive ale viitorului adult, deci un limitator de potențial profesional, arată organizatorii.

CampioMATE este un program educațional inspirat din sport și video-gaming care aduce matematica în universul copiilor și pe copii în universul matematicii. Se adresează elevilor de gimnaziu care întâmpină dificultăți la matematică.

Jocul le activează atenția și motivația și-i ajută să-și îmbunătățească nivelul. Participarea elevilor este gratuită.

O ediție durează opt luni de la START (octombrie) la FINISH (iunie), timp în care jucătorii trec prin calificări pe baza cărora sunt direcționați în divizii de nivel și în echipe sau pe bănci de rezerve. Apoi, se antrenează la matematică, parcurg misiuni zilnice prin care obțin puncte cu care urcă în clasamentul individual/pe echipe.

Totul se desfășoară pe platforma digitală www.campiomate.ro.

Organizatorii spun că răspunsul din partea copiilor este unul pozitiv și că nivelul lor la matematică a crescut. Ediția 2026 este deja a cincea a acestui campionat.

Până acum, au fost înscriși în program peste 16.000 de elevi de gimnaziu și peste 1.000 de profesori, din toate județele țării. Începând cu ediția 2025, CampioMATE a fost inclus pe lista programelor școlare recunoscute de Ministerul Educației.













