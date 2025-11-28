Banii de mâine: Ce sunt și cum funcționează criptomonedele

Școala Crypto, o inițiativă Binance Academy, platformă gratuită cu peste 1000 de articole și cursuri despre blockchain și criptomonede.

Criptomonedele au introdus o nouă modalitate de a gândi despre bani și tranzacțiile financiare. Unii cred că ar putea înlocui în cele din urmă sistemele financiare tradiționale, în timp ce alții le văd ca o completare a sistemelor existente.

Ce este o criptomonedă?

O criptomonedă este o monedă digitală securizată prin criptografie. Este un activ digital folosit de obicei ca mijloc de schimb. Criptomonedele pot funcționa la nivel global, 24/7 și independent de intermediari, cum ar fi băncile și procesatorii de plăți.

Natura descentralizată a criptomonedelor facilitează tranzacțiile peer-to-peer, adică direct între persoane.

Bitcoin este prima și cea mai populară criptomonedă. A fost creată în 2009 de o persoană sau un grup sub pseudonimul Satoshi Nakamoto. De atunci, au apărut mii de criptomonede, fiecare cu caracteristici și scopuri unice.

De ce este Bitcoin atât de popular?

Bitcoin a fost prima criptomonedă (2009) și rămâne „aurul digital”, adică standardul după care sunt judecate toate celelalte. E ca și cum ai fi inventat internetul banilor. Spre deosebire de monedele fiduciare (lei, euro, dolari), care pot fi tipărite la infinit, Bitcoin are un plafon fix (o ofertă maximă) de 21 de milioane de monede. Poți trimite Bitcoin oricând, oricât și oriunde în lume în câteva minute, fără să ceri voie unei bănci sau unui guvern (fără să te intereseze dacă băncile sunt închise sau nu, cum se întâmplă în weekend și fără să te pună cineva să justifici proveniența banilor). Bitcoin e popular pentru că mai multe companii mari (Tesla, Strategy, BlackRock) îl dețin, pentru că prețul său a crescut mult (de la câțiva cenți în trecut, la aproximativ 90.000 de dolari în prezent) și pentru că rețeaua nu a fost hackuită niciodată. Practic, Bitcoin este prima iterație de bani privați din lume.

O altă criptomonedă populară este Ether, moneda nativă a blockchain-ului Ethereum. Creată de Vitalik Buterin, Ethereum alimentează o rețea descentralizată în care dezvoltatorii pot construi DApps (aplicații descentralizate) folosind contracte inteligente. Ethereum a devenit fundamentul celei mai mari părți a ecosistemului Web3 și rămâne platforma principală pentru inovația în spațiul cripto, fix datorită flexibilității contractelor inteligente.

Alte monede cunoscute includ Solana (criptomoneda nativă a blockchain-ului cu același nume), BNB (criptomoneda nativă a ecosistemului BNB Chain) sau Tether (o monedă stabilă, fiind egală, întotdeauna, cu un dolar american).

La fel ca monedele tradiționale numite și fiat, criptomonedele pot fi folosite ca mijloc de schimb. Chiar dacă au o istorie recentă, utilizarea criptomonedelor s-a extins semnificativ de-a lungul anilor și acum o aplicabilitate vastă în diverse industrii, cum ar fi finanțele descentralizate (DeFi), inteligența artificială, jocurile, guvernanța, asistența medicală, obiectele de colecție digitale, variate tipuri de servicii, chiar și în turism sau la cumpărături.

Cum funcționează criptomonedele?

Majoritatea criptomonedelor sunt descentralizate, adică utilizează o rețea distribuită de computere (noduri) pentru a gestiona și înregistra tranzacțiile într-un registru public cunoscut sub numele de blockchain. Avantajul acestui registru public este că ține minte tot și nu poate fi fraudat.

Fiecare nod trebuie să mențină o copie locală a blockchain-ului și să își actualizeze copia de fiecare dată când sunt adăugate date noi în registru. Odată validate și confirmate, tranzacțiile cu criptomonede sunt înregistrate permanent în blockchain.

Arhitectura distribuită crește securitatea rețelei deoarece nu există un punct unic de defecțiune pe care actorii rău intenționați să îl poată exploata.

De ce sunt criptomonedele unice și cu ce diferă de monedele tradiționale (fiat)?

Moneda fiat este moneda tradițională, un mijloc oficial de plată a cărui valoare este determinată de fiecare bancă centrală a fiecărei țări, controlată de guvernul respectivului stat. În majoritatea țărilor din întreaga lume, este utilizat sistemul monedei fiat pentru a achiziționa bunuri și servicii, a investi și a economisi. Leul, dolarul, lira sterlină, toate sunt monede fiat.

Singura asemănare cu criptomonedele este că niciuna dintre ele nu este legată de o marfă fizică. Dar, în timp ce banii fiat sunt controlați de guverne și bănci centrale, criptomonedele sunt în esență descentralizate, nu sunt controlate de nimeni, circulă liber, datorită funcționării lor pe baza acestui registru digital distribuit - blockchainul.

Criptomonedele permit utilizatorilor să aibă control total asupra activelor lor. Arhitectura lor descentralizată elimină necesitatea unei autorități centrale. Sunt mai autonome, mai puțin vulnerabile la manipularea sau controlarea lor de către state, bănci, guverne, alte organizații.

Ca formă, criptomonedele nu au omolog fizic (așa cum banii fiat sunt reprezentați fizic de monede și bancnote) și sunt fără frontiere, ceea ce le face mai puțin restrictive pentru tranzacțiile la nivel global și o soluție pentru incluziunea acelei părți din populația globului care nu are acces la servicii financiare.

Un aspect important al criptomonedelor, comparativ cu bani tradiționali: tranzacțiile sunt ireversibile. Tehnologia blockchain înregistrează toate tranzacțiile într-un registru public, transparent și inviolabil. Odată ce o tranzacție este adăugată în blockchain, este practic imposibil să o modifici sau să o anulezi sau să o inversezi fără acordul destinatarului. Banii sunt definitiv ai celui care deține cheia privată corespunzătoare.

Ce este o monedă stabilă?

Stablecoin-urile sunt active digitale care sunt legate de valoarea monedelor fiat sau a altor active. De exemplu, puteți achiziționa stablecoins a căror valoare este legată de dolar, euro, yen și chiar aur și petrol.

Avantajul de a deține o monedă stabilă garantată cu dolar american sau liră sterlină este că îți oferă expunere aproape identică la moneda fiduciară respectivă și fără inconvenientele deținerii fizice sau bancare tradiționale: 0 costuri și transfer internațional în câteva secunde, accesibilitate 24/7, ușurință în trading. Este echivalentul de a avea dolari sau lire „în buzunarul digital”. Sunt accesibili instant, transferabili global fără frontiere și fără intermediari tradiționali, doar că au aceeași valoare stabilă și recunoscută universal ca moneda fiduciară pe care o reprezintă. Câteva exemple: USDT, USDC, PYUSD, EURe.

Stablecoin-urile au atras interesul autorităților de reglementare din întreaga lume datorită mixului lor unic de monede fiat și cripto. Deoarece sunt concepute pentru a menține un preț stabil, sunt utile din alte motive decât speculațiile. Spre exemplu, pot facilita tranzacții internaționale de mare viteză la un cost redus. Unele țări experimentează chiar și crearea propriilor stablecoin-uri.

De ce unele țări au nevoie de ele, care țări le folosesc? Pentru a contracara dependența de stablecoin-urile emise de entități private străine, majoritatea ancorate la dolarul american (cum ar fi USDT sau USDC), care domină piața și pot submina suveranitatea monetară. Ele accelerează "dolarizarea digitală", adică răspândirea dolarului la nivel global, ceea ce poate afecta negativ alte valute. Monedele stabile naționale promovează incluziunea financiară pentru cei care nu au cont la bănci, reduc dependența de numerar, îmbunătățesc eficiența plăților interne și transfrontaliere.

China, Bahamas, Jamaica, Nigeria, India, Emiratele Arabe Unite, UE, Australia, Africa de Sud, Singapore, Brazilia sau Kazahstan folosesc sau experimentează monede stabile proprii.

Curios să afli mai multe? Accesează https://www.binance.com/ro/academy/articles și folosește filtre pentru a găsi mai ușor articolele potrivite nivelului tău de cunoștințe sau interesului tău.

Binance Academy este o platformă educațională de top despre blockchain și criptomonede, care oferă peste 1.000 de articole și noțiuni explicative, plus cursuri despre blockchain, criptomonede, Web3 și multe altele. Lansată în 2018, aceasta deservește milioane de cursanți din întreaga lume în peste 30 de limbi, inclusiv în limba română. Tot conținutul este accesibil gratuit.

Ce poți citi, de exemplu:

https://www.binance.com/ro/academy/articles/what-is-crypto-mining-and-how-does-it-work

https://www.binance.com/ro/academy/articles/what-happens-after-all-bitcoins-are-mined

https://www.binance.com/ro/academy/articles/who-owns-the-most-bitcoin

https://www.binance.com/ro/academy/articles/the-bitcoin-whitepaper-explained

Articol susținut de Binance Academy