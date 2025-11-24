CEO-ul Roblox, întrebat de noua cerință pentru siguranța copiilor: „Credeam că am venit aici să vorbesc despre orice”

Directorul general al platformei de jocuri video Roblox, Dave Baszucki, a fost invitatul unui podcast făcut de New York Times, unde s-ar fi arătat frustrat de întrebările legate de siguranța copiilor, potrivit TechCrunch.

Funcția nouă discutată în podcast presupune ca utilizatorii Roblox să trimită o scanare facială pentru a putea accesa mesageria din platformă.

În cadrul emisiunii NYT, CEO-ul a fost întrebat de un raport care susținea că firma a prioritizat creșterea în detrimentul siguranței, iar Baszucki a părut sătul de subiect și a evitat să răspundă. Acesta a continuat prin a mai evita încă o întrebare, spunând că „am venit aici să vorbesc despre orice”:

„Vreau să subliniez că am venit aici pentru că îmi place podcastul vostru și am venit să vorbim despre orice. Deci, dacă oamenii noștri de PR ar spune: „Hai să vorbim despre limitarea vârstei timp de o oră”, sunt de acord, dar îmi place podcastul vostru. Credeam că am venit aici să vorbesc despre orice”, a spus Dave Baszucki.

Funcția nouă din Roblox a fost introdusă săptămâna trecută, fiind „prima platformă online de jocuri sau comunicare care impune verificarea vârstei faciale pentru a accesa chat-ul”, a spus compania.

Lansarea verificării faciale este una graduală, cu o perioadă de verificare voluntară, devenind obligatorie pe anumite piețe la începutul lunii decembrie și lansându-se la nivel global în luna ianuarie 2026.

Roblox a fost lansat în anul 2006 de David Baszucki și Erik Cassel. Platforma găzduiește milioane de jocuri create de alți utilizatori în regim „free-to-play”, cu obiecte în jocuri și opțiuni de personalizare a aspectului jucătorilor disponibile prin cumpărarea de „Robux”, moneda virtuală a platformei.