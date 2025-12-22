[P] Fotbal de Crăciun – ce este Boxing Day?

Pentru fanii fotbalului, Crăciunul trece dincolo de mesele în familie. În Anglia și nu numai perioada dintre Cărciun și Anul Nou este una foarte intensă, iar evenimentele sportive nu lipsesc. În ultimele decenii, ziua de 26 decembrie a fost sinonimă cu Boxing Day, o zi plină cu partide din toate ligile de fotbal.

După mesele de Crăciun și tradițiile din familie, suporterii se echipează mereu și pleacă pe stadioane, pentru a-și susține echipele favorite. Și pentru pariori, Boxing Day este una din cele mai așteptate zile din an, fiind un maraton fotbalistic de la prânz până la miezul nopții.

Care este originea Boxing Day?

Boxing Day este o sărbătoare specific britanică, celebrată pe 26 decembrie. Inițial, era ziua în care servitorii primeau „cutii” cu daruri de la stăpâni, de unde provine și numele. De-a lungul timpului, ziua a devenit una dedicată familiei, sportului și evenimentelor publice.

Fotbalul s-a integrat repede în această tradiție. La finalul secolului al XIX-lea, meciurile de fotbal erau organizate frecvent de sărbători, pentru că oamenii aveau liber și puteau merge la stadion. Cu timpul, Boxing Day a devenit o zi emblematică pentru fotbalul englez, păstrată chiar și atunci când alte țări au renunțat la meciurile din perioada Crăciunului.

Spre deosebire de alte campionate importante europene, care intră în pauză în această perioadă, Premier League și alte competiții britanice continuă. Tradiția a făcut din Boxing Day o sărbătoare fotbalistică dedicată tuturor suporterilor. Evident, oboseala se acumulează printre jucători în această perioadă, etapa de Boxing Day fiind recunoscută pentru surprizele majore.

Un Boxing Day diferit în 2025

Pentru prima oară după mult timp, pe data de 26 decembrie nu mai are loc întreaga etapă, ci un singur eveniment: Manchester United vs Newcastle. Confruntarea de pe Old Trafford va începe de la ora 22:00 și va fi singura de pe lista cu meciuri azi în Premier League.

Celelalte dueluri ale rundei sunt programate pentru zilele de 27 și 28 decembrie. În acest an, ziua de 26 decembrie pică într-o vineri, ceea ce complică puțin programul. Toate meciurile din Premier League sunt transmise în exclusivitate pe Voyo.

Competițiile au devenit tot mai numeroase, programul este unul infernal, iar în plus echipele din prima ligă engleză au fost acum afectate și de plecarea jucătorilor la Cupa Africii pe Națiuni. Astfel, oficialii din Premier League au luat această decizie de a nu aglomera a doua zi de Crăciun, cu mai multe partide.

Unde se mai dispută Boxing Day în 2025?

Boxing Day este o tradiție veche a fotbalului englez, însă meciurile de pe 26 decembrie nu se rezumă doar la Premier League. Ligile inferioare din Anglia (Champions League, League One sau League Two) își desfășoară și ele de obicei etape în a doua zi de Căraciun.

Spre exemplu, în acest an, întreaga etapă a 23-a din Championship (eșalonul secund) se va desfășura pe 26 decembrie. Coventry, Middlesbrough, Preston, Millwall, Ipswich, Hull, Stoke sau Leicester își vor continua lupta de sărbători, pentru promovarea în Premier League.

Tradiția festivă de Boxing Day trece și de granițele Angliei. În fotbalul scoțian a fost adoptată această sărbătoare fotbalistică, acolo unde la fel sunt programate de obicei partide în primele 4 ligi. Tot din aceeași zonă, Irlanda de Nord sau Țara Galilor au partide programate de Boxing Day în 2025.

Prima ligă belgiană găzduiește și ea o serie de partide tari în a doua zi a Crăciunului. Mai mult decât atât, în 2025 vor avea loc dueluri și pe tărâm african. În următoarea perioadă se va desfășura Cupa Africii pe Națiuni, iar Maroc, Africa de Sud sau Egipt urmează să joace pe 26 decembrie 2025.