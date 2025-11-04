Snoop Dogg, în jocul dezvoltat de studioul românesc Amber în colaborare cu Amazon Game Studios, Courtroom Chaos

Studioul românesc Amber a colaborat cu Amazon Game Studios și Death Row Games la dezvoltarea Courtroom Chaos: Starring Snoop Dogg, un joc video animat de inteligență artificială, în care artistul rap apare în ipostaza unui judecător.

Courtroom Chaos („Haos la tribunal”) este un joc plin de umor, care îi aduce pe gameri în sala de judecată, unde rapperul american Snoop Dogg este judecătorul.

Fie că sunt prieteni, fie membri ai familiei, jucătorii își asumă pe rând roluri neașteptate, inventează personaje și povești trăsnite și fac tot posibilul să-și susțină „cazul”.

„Întregul proces este moderat de judecătorul Snoop Dogg, un personaj animat de inteligență artificială, care ascultă, provoacă și reacționează în timp real la mărturiile participanților, înainte de a da verdictul final” - potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Snoop Dogg spune că personajul pe care îl interpretează este „un judecător corect, dar rezonabil, care are și mult bun simț. Dacă încerci să-l păcălești, își va da seama imediat cine spune adevărul. Cu cât ești mai pregătit și ai argumente mai solide, cu atât vei obține verdictul pe care îl cauți. Dar dacă vii nepregătit, s-ar putea să te confrunți cu un judecător pe care nu te așteptai să-l întâlnești.”

Titlul face parte din GameNight, o nouă colecție disponibilă pe Amazon Luna, platforma de cloud gaming care regândește modul în care oamenii se joacă împreună în sufragerie. Nu este nevoie de consolă sau controller, jucătorii folosesc pur și simplu telefoanele mobile pe post de controler.

„Colaborarea cu Amazon Game Studios marchează un pas important pentru Amber în zona experiențelor interactive bazate pe inteligență artificială. Courtroom Chaos reprezintă o extindere naturală a modului în care vedem viitorul jocurilor video, un spațiu în care tehnologia și creativitatea se întâlnesc pentru a genera emoție și spontaneitate. Este o onoare să fim printre primele studiouri din lume care lucrează la un proiect nou și provocator pe platforma Luna, și să aducem expertiza noastră în dezvoltare într-un concept care explorează limitele divertismentului digital”, a declarat Mihai Pohonțu, CEO al Amber.

În Courtroom Chaos pot juca până la șase participanți, folosind doar telefoanele mobile, ce se conectează la joc printr-un cod QR afișat pe ecranul televizorului. Jucătorii se împart în două echipe, echipa reclamantului și echipa pârâtului. Aceștia vin în fața inconfundabilului Snoop Dogg, care își împrumută vocea, imaginea și personalitatea pentru a asculta pledoariile, a analiza argumentele și a da verdictul final, totul bazat pe poveștile improvizate ale participanților.

„Courtroom Chaos este un tip de experiență complet nou, un amestec de haos, comedie și creativitate, susținut de inteligența artificială care face ca fiecare proces să pară proaspăt, amuzant și complet imprevizibil”, a spus și J.C. Connors, General Manager la Amazon Game Studios.

Courtroom Chaos este disponibil acum pentru abonații Prime și Luna Premium din SUA, Marea Britanie, Canada, Germania, Franța, Italia, Spania, Austria, Olanda, Polonia, Suedia, Portugalia, Belgia și Luxemburg.

