Maraton online caritabil de jocuri video, cu peste 25 de streameri români

Peste 25 de streameri români vor fi prezenți la un maraton online de jocuri video, la care sunt așteptați peste 300.000 participanți, prin care aceștia vor contribui cu echipamente pentru copiii din medii defavorizate, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Gaming Marathon se desfășoară sâmbătă, 6 decembrie, AICI, de la ora 10. Timp de peste 15 ore, streamerii, comunitățile lor și partenerii vor contribui cu echipamente care vor ajuta copiii din medii defavorizate să-și continuie studiile, cu ajutorul organizației Casa Bună.

Dispozitivele donate, de la monitoare de gaming până la periferice de gaming, susțin programul de gamificare al asociației, care îi recompensează pe copii cu echipamente în funcție de numărul de ore de curs la care participă și de punctele acumulate. Cei care doresc să sprijine cauza pot dona și direct pe site-ul asociației.

„Acest Gaming Marathon este ultimul mare festival din România în 2025. Și, ca în fiecare an de Crăciun, cei peste 300.000 de participanți vor strânge gadgeturi care să ajungă la copiii care nu au acces la educație digitală”, a declarat Tudor Dăescu, General Manager al DBO, co-organizator Gaming Marathon.

Cei peste 25 de streameri prezenți la maraton, printre care Theo Zeciu, Jaxi, Mădălin, Reddysh, Sky, Andrei RO și Ketaminol, vor primi provocări din partea comunității și vor încerca să le ducă la capăt pentru a susține creșterea donațiilor către asociația Casa Bună. Challenge-urile le vor testa abilitățile în jocuri precum Minecraft, Fortnite, EA FC 26, Counter-Strike 2, GTA V, Marvel Rivals și multe altele.

De asemenea, gamerii vor avea ocazia să își exprime preferințele de gaming pentru 2026 într-un chestionar dedicat, care acoperă subiecte precum hardware, tehnologii și jocuri favorite. Rezultatele vor oferi o perspectivă mai clară asupra intereselor comunității și vor contribui la dezvoltarea unor experiențe viitoare relevante în cadrul Gaming Marathon.