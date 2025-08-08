Un studio românesc de gaming anunță un joc bazat pe satul Geamăna din Alba

Un studio de jocuri din România anunță un titlu narativ investigativ despre Geamăna, Alba, un sat real îngropat sub un lac toxic de steril, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Chainwolf Studio a publicat pagina de Steam a jocului Geamana Village, care pune jucătorii în pielea unui jurnalist care merge în Geamăna după 20 de ani de la incident, pentru a documenta ce a mai rămas din satul înecat: ruinele, mărturiile localnicilor și fragmentele unei povești uitate.

Jucătorii pot explora în mod liber casele abandonate, pot vorbi cu ultimii localnici, pot strânge evidențe și pot urmări indicii pentru a descoperi „adevărul ascuns sub tăcere și paragină”.

Sursă foto: Chainwolf Studio

Jocul va fi lansat spre finalul anului 2025.