Startup-ul de reducere a risipei alimentare Bonapp lansează beneficii corporate în abonamentul plătit din aplicație

Startup-ul românesc Bonapp, de combatere a risipei alimentare, lansează beneficiile abonamentului Club și pentru angajați, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Funcționalitatea Bonapp Club este extinsă către companii, care acum pot oferi angajaților acces exclusiv la beneficii gastronomice: reduceri la restaurante, cashback sub formă de credite Bonapp pentru comenzile anti-risipă și experiențe culinare atent selectate, spune firma care a fuzionat cu aplicația ungurească similară Munch la începutul acestui an.

„Ne dorim să conectăm angajații cu unele dintre cele mai bune locuri culinare din oraș, stimulând consumul în industria ospitalității și sprijinind antreprenorii locali care pun pasiune în ceea ce fac”, a declarat Luka Zivkovic, co-fondator și General Manager al Bonapp.

„În același timp, vrem să transformăm pauza de prânz într-un moment de bucurie împărtășită, reamintindu-le că locul de muncă poate fi o sursă de stare de bine și conexiune umană”, a adăugat Grégoire Vigroux, co-fondator al Bonapp.

Angajații care se înscriu în Bonapp Club pot beneficia de oferte 1+1 și reduceri speciale la parteneri și de 10% cashback sub formă de credite în aplicație.

Bonapp a fuzionat cu aplicația Munch la începutul anului 2025, ambele fiind startup-uri food tech care vor să combată risipa alimentară și să promoveze un consum sustenabil în Europa Centrală și de Est.

Astăzi, firma spune că are o echipă de aproape 100 de membri și a generat venituri totale de 7,5 milioane EUR în 2024. Bonapp conectează utilizatorii cu restaurante, supermarketuri, brutării, hoteluri și cafenele care oferă produse în surplus, dar de înaltă calitate, la reduceri de până la 80%.

Compania activează în România, Ungaria, Cehia și Slovacia.

