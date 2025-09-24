Aplicația de reducere a risipei alimentare Bonapp introduce un abonament plătit, cu promoții în restaurantele din București

Aplicația românească de reducere a rispei alimentare Bonapp lansează Bonapp Club, un abonament disponibil pentru utilizatorii din București, conform unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Clubul oferă membrilor acces la oferte exclusive de dining în restaurante partenere de top din București, spune Bonapp.

Noul abonament aduce beneficii promoționale, cum ar fi Deal-uri de tip „1+1” la feluri principale sau 25% reducere la nota de plată. Totodată, membrii sunt recompensați și pentru fiecare ofertă salvată de la risipă din cadrul general al aplicației. Aceștia sunt recompensați cu credit de fiecare dată când salvează oferte de tip surplus alimentar.

Utilizatorii se pot înscrie în Bonapp Club din aplicația mobilă, iar prețurile pornesc de la 12,5 lei/lună.

Primele restaurante partenere Bonapp Club sunt Le Bab Fried Chicken, Balls, Dumicat, Trattoria Buongiorno și Burger Van, cu alți partneri care vor fi anunțați în curând.

„Cu Bonapp Club, îi invităm pe utilizatori să descopere restaurante noi și să transforme fiecare masă într-una cu sens—sprijinind atât partenerii locali, cât și un ecosistem alimentar sustenabil”, a declarat Luka Zivkovic, Co-Fondator & General Manager al Bonapp (foto - dreapta).

„Pe măsură ce urmărim constant să transformăm provocările de mediu, economice și sociale ale risipei alimentare în oportunități sustenabile, ne-am dorit să le oferim membrilor ceva în plus cu Bonapp Club. Este o nouă modalitate de a te bucura de ieșirile la restaurant, în timp ce sprijini comunitatea și faci parte dintr-un lanț valoros al sustenabilității”, a spus Grégoire Vigroux, Co-Fondator Bonapp (foto - stânga).

Bonapp intenționează să extindă abonamentul și în alte orașe la nivel național. Firma spune că are peste 500.000 de utilizatori și 2.200 de parteneri comerciali în România.

Prin aplicație, startup-ul conectează consumatorii cu supermarketuri, restaurante, brutării, cafenele și hoteluri, oferind surplus alimentar la reduceri de până la 80%.

La începutul anului, în februarie, Bonapp și aplicația ungurească similară Munch au fuzionat, noua companie devenind liderul acestei piețe în România, Ungaria, Cehia și Slovacia, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.