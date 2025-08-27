Startup-ul de inteligență artificială Anthropic lansează un agent pentru browserul Chrome

Startup-ul Anthropic, susținut de Amazon și Google, lansează Claude for Chrome, un agent AI care poate înțelege contextul de pe ecran și poate realiza acțiuni pentru utilizatori, potrivit TechCrunch.

Agentul va fi disponibil, în primă fază, pentru 1.000 de abonați Max, cel mai scump al companiei, care costă între 100 și 200 dolari/lună, iar Anthropic a deschis și o listă de așteptare pentru cei interesați să încerce instrumentul cu inteligență artificială.

Utilizatorii care primesc acces pot discuta cu Claude într-o fereastră laterală, care menține contextul a tot ceea ce se întâmplă în browserul lor. De asemenea, utilizatorii pot acorda agentului Claude permisiunea de a efectua acțiuni în browserul lor și de a finaliza unele sarcini în numele lor.

„Inteligența artificială care utilizează browserul aduce provocări de siguranță și securitate care necesită garanții mai puternice. Obținerea de feedback din lumea reală de la parteneri de încredere cu privire la utilizări, deficiențe și probleme de siguranță ne permite să construim clasificatori robusti și să învățăm modelele viitoare pentru a evita comportamentele nedorite. Acest lucru asigură că, pe măsură ce capacitățile avansează, siguranța browserului ține pasul”, a scris Anthropic pe blogul oficial.

Claude pentru Chrome poate momentan să gestioneze calendarele, să programeze întâlniri, să scrie email-uri și să gestioneze rapoarte, printre altele.

Anthropic spune și că extensia care poate fi descărcată în Chrome poate fi personalizată, astfel încât Claude să nu fie permis pe anumite site-uri, iar agentul are nevoie de aprobare înainte de fiecare acțiune „cu risc ridicat”, cum ar fi publicarea, cumpărarea sau partajarea datelor cu caracter personal.

Startup-ul care vrea să rivalizeze cu OpenAI (ChatGPT) a lansat luna trecută o soluție de analiză financiară și cercetare a piețelor, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Anthropic a fost fondat în 2021 de frații și foștii directori ai OpenAI Dario şi Daniela Amodei. Dario Amodei a fost vicepreședintele departamentului de cercetare, iar Daniela a fost vicepreședintele departamentului pentru siguranță și politici din cadrul OpenAI.

Acesta dezvoltă Claude, un model de inteligență artificială și un chatbot rival pentru ChatGPT, care este utilizat de companii precum Slack, Notion și Quora.

Anthropic a strâns, până acum, finanțare totală de 20,7 miliarde dolari, conform datelor de pe Crunchbase, iar printre investitori se numără Google și Amazon.