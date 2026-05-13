StartUp Coach: Slide-ul de competiție – nu e despre cine sunt, e despre de ce nu te pot opri

Acest articol face parte din seria Startup Coach, by Early Game Venturesdedicată în întregime pitch deck-ului — cel mai important document pe care îl vei scrie ca fondator care vrea să ridice finanțare VC. Seria abordează, pas cu pas, structura unui deck convingător: de la cum gândești povestea, până la ce trebuie să conțină fiecare slide în parte.

Există un slide în aproape orice deck care arată la fel: un tabel. Pe coloane — competitorii. Pe rânduri — o listă de funcționalități. Toate companiile concurente au câte ceva bifat, câte ceva lăsat gol. Startup-ul care prezintă are toate căsuțele bifate. Concluzia implicită: suntem mai buni pentru că facem mai multe lucruri.

Acest tabel nu convinge niciun investitor VC serios. Și nu pentru că ar fi greșit factual — ci pentru că răspunde la întrebarea greșită.

Numele slide-ului te induce în eroare

„Competiție" sună a listă. Cine mai e pe piață, ce fac ei, cum ne comparăm. Și asta e exact capcana în care cad aproape toți fondatorii: tratează slide-ul ca pe un inventar al pieței, nu ca pe un argument strategic.

Dar investitorul nu vrea să știe cu cine te bați. Vrea să știe de ce vei câștiga — și de ce câștigul tău va fi durabil.

Slide-ul de competiție este, în realitate, slide-ul de diferențiere și defensibilitate. Două concepte complet diferite față de „avem mai multe funcționalități decât ceilalți."

De ce tabelul cu functionalități e un argument slab

Gândește-te la logica tabelului: „avem funcționalitatea X pe care competitorul A nu o are." Întrebarea imediată a oricărui investitor experimentat: ce îl oprește pe competitorul A să o construiască luna viitoare?

Dacă răspunsul e „nimic" — tabelul tău tocmai și-a dovedit propria irelevantă. Avantajele bazate pe features sunt printre cele mai fragile avantaje competitive care există. Ele pot fi copiate, cumpărate sau înlocuite de oricine are mai mulți bani și mai mulți ingineri decât tine. Iar în competiție cu un jucător mare și consacrat, aproape întotdeauna ei au mai mulți bani și mai mulți ingineri.

Mai există o problemă cu mentalitatea de features: presupune că piața se câștigă prin specificații tehnice. Că dacă produsul A face 12 lucruri și produsul B face 10, produsul A câștigă. Istoria tehnologiei contrazice masiv această credință. Produsele câștigă prin distribuție, prin efecte de rețea, prin timing, prin înțelegerea profundă a unui segment de utilizatori, prin modele de business mai bune — nu prin liste mai lungi de funcționalități.

Ce vrea să vadă investitorul pe acest slide

Trei lucruri, în ordinea importanței:

Cum te diferențiezi structural. Nu prin ce feature ai în plus, ci prin ce abordare fundamental diferită ai față de problema pe care o rezolvi. Poate ai acces la date pe care nimeni altcineva nu le are. Poate modelul tău de business creează o dinamică pe care competitorii nu o pot replica fără să-și canibalizeze veniturile existente. Poate construiești pe o tehnologie nouă pe care competitorii nu o pot adopta rapid din cauza arhitecturii lor vechi. Acestea sunt diferențieri structurale. Ele nu pot fi copiate în 90 de zile.

De ce poziția ta se întărește în timp. Cei mai buni investitori caută companii care devin mai greu de atacat pe măsură ce cresc — nu mai ușor. Efectele de rețea, datele acumulate, lock-in-ul clienților, costurile de schimbare, brandingul într-o nișă specifică — toate acestea sunt mecanisme de apărare care se consolidează cu timpul. Slide-ul tău de competiție trebuie să arate cel puțin unul dintre acestea funcționând în favoarea ta.

Înțelegerea peisajului mai larg. Nu doar competitorii direcți și evidenți, ci și alternativele indirecte — inclusiv „nu fac nimic" sau „rezolv cu Excel și email". Fondatorul care înțelege cu adevărat piața știe că cel mai mare competitor nu e întotdeauna un startup similar, ci inerția și alternativa improvizată pe care clienții o folosesc astăzi.

Cum arată un slide de competiție bun

Nu există un format universal, și asta e tocmai problema cu tabelul — e un format copiat din convenție, nu ales strategic.

Cel mai bun slide de competiție dintr-un pitch deck văzut recent aparținea unei companii de cybersecurity. Nu era niciun tabel. Era o reprezentare vizuală care arăta clar într-un singur cadru de ce abordarea lor era structural diferită față de tot ce exista pe piață — și de ce acea diferență era extrem de greu de replicat. Nimeni nu trebuia să citească o explicație. Logica era evidentă din imagine.

Asta e standardul la care ar trebui să aspiri: un investitor care nu știe nimic despre industria ta privește slide-ul și înțelege în 15 secunde de ce tu câștigi și de ce competiția nu te poate opri.

Dacă ai nevoie de trei minute de explicații verbale ca să justifici avantajul tău competitiv, nu ai claritate. Și fără claritate, nu ai convingere.

Întrebarea pe care să ți-o pui când construiești acest slide

Nu „cine mai face asta și cum ne comparăm?" — ci „dacă mâine un competitor cu resurse nelimitate decide să ne copieze, ce îl va opri?"

Dacă nu ai un răspuns solid la această întrebare, slide-ul de competiție va fi slab indiferent cum îl formatezi. Dacă ai un răspuns solid, sarcina ta e să-l comunici vizual și clar pe o singură pagină.

Asta e tot ce trebuie să facă slide-ul de competiție. Nimic mai mult, dar absolut nimic mai puțin.

