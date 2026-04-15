StartUp Coach: Pitch-ul tău nu e un raport de activitate. E un argument de vânzare

Acest articol face parte din seria Startup Coach, by Early Game Ventures, dedicată în întregime pitch deck-ului — cel mai important document pe care îl vei scrie ca fondator care vrea să ridice finanțare VC. Seria abordează, pas cu pas, structura unui deck convingător: de la cum gândești povestea, până la ce trebuie să conțină fiecare slide în parte.

Există o greșeală pe care o fac majoritatea fondatorilor când își construiesc primul pitch deck: îl scriu ca și cum s-ar apăra în fața unui auditor, nu ca și cum ar convinge un partener de afaceri. Rezultatul e un document corect, echilibrat, fără colțuri ascuțite — și complet neconvingător pentru un investitor VC.

Justificare vs. convingere

Când îți justifici startup-ul, instinctul e să acoperi toate unghiurile, să atenuezi riscurile, să nu spui nimic care ar putea fi contrazis. Elimini extremele, te ferești de afirmații îndrăznețe, aduci totul la un numitor comun acceptabil.

Problema e că exact asta face un pitch plictisitor și irelevant pentru venture capital. VC-ul nu caută un business plan prudent. Caută o oportunitate asimetrică — ceva cu potențial de 10x, 50x, 100x. Dacă deck-ul tău nu comunică asta, nu ești în discuție.

Un pitch scris să convingă funcționează invers: pornește de la o teză curajoasă, susține acea teză cu argumente clare și îl lasă pe investitor să vadă de ce, dacă tu ai dreptate, lumea se schimbă.

Ce înseamnă concret „curaj" într-un pitch

Nu e vorba de aroganță sau de exagerare. E vorba de a-ți asuma o viziune clară și de a o apăra.

Spune ce crezi că alții nu au înțeles încă. Cel mai puternic slide de problem/opportunity dintr-un deck VC nu descrie o problemă. Descrie o schimbare de paradigmă pe care piața nu a priceput-o complet — și pe care tu ai înțeles-o primul. Dacă insight-ul tău poate fi rezumat în „există o problemă și noi o rezolvăm", nu e suficient de puternic.

Ia poziție față de concurență. Nu scrie că „nu ai concurență" (nimeni nu te crede) și nu scrie că „ești diferit prin calitate și servicii" (toată lumea scrie asta). Spune exact de ce abordarea ta va câștiga și de ce celelalte vor pierde. Dacă nu poți articula asta în 2 propoziții, înseamnă că nu ai claritate nici tu.

Asumă-ți proiecțiile. Cifrele financiare din pitch nu trebuie să fie conservatoare. Trebuie să fie ambițioase și explicabile. Investitorul știe că nu se vor realiza exact — vrea să vadă că înțelegi mecanismele de creștere, nu că ești prudent.

Structura unui deck care convinge

Un pitch deck bun are un singur job: să ducă investitorul din starea „nu știu nimic despre voi" în starea „vreau să aflu mai mult". Nu trebuie să răspundă la toate întrebările — trebuie să creeze dorința de a pune întrebări.

Fiecare slide are un obiectiv specific:

Problema — Fă investitorul să simtă urgența problemei. Date, exemple concrete, reale, poate un use case. Nu definiții abstracte.

Soluția — Una sau două propoziții. Ce faci. Nu cum funcționează tehnologia în detaliu.

De ce acum — De ce momentul e acum și nu acum 3 ani sau peste 3 ani? Ce s-a schimbat în piață, tehnologie sau comportament?

Dimensiunea pieței — Nu TAM/SAM/SOM copiat din rapoarte. Calculează bottom-up: câți clienți x cât plătesc = piața ta potențială, dar reală. Arată că înțelegi piața, nu că știi să dai search pe Google.

Cum progresezi (Traction) — Numerele reale, oneste, cu contextul lor. O creștere mică dar consistentă e mai convingătoare decât un număr mare fără context.

Echipa — De ce voi? Nu listați CV-uri. Explicați de ce background-ul vostru specific vă face cei mai potriviți să rezolvați această problemă specifică.

De ce investiție ai nevoie — Cât ridici, la ce evaluare (valuation) (sau cel puțin în ce range), și în ce cheltuiești banii. Fără ambiguitate.

Ce nu funcționează, oricât de bine arată

Un deck frumos cu design premium nu compensează lipsa de substanță. Animațiile, iconițele perfecte și paleta de culori nu conving pe nimeni să semneze un term sheet. Îngrijit și clar — da. Supraproducție — pierdere de timp.

De asemenea, evită limbajul de bingo corporatist: „soluție scalabilă", „ecosistem disruptiv", „platformă end-to-end". Fiecare cuvânt din deck trebuie să transmită informație reală. Dacă scoți un cuvânt și fraza înseamnă același lucru, scoate-l.

Regula simplă cu care să testezi fiecare slide

Citește fiecare slide și întreabă-te: dacă un investitor ar vedea doar acest slide, ce ar înțelege și ce ar simți?

Dacă răspunsul e „nimic special", slide-ul trebuie rescris. Fiecare pagină din deck trebuie să adauge un argument nou în favoarea companiei tale. Nu să umple spațiu.

Pitch-ul tău e primul produs pe care îl vinzi unui investitor. Dacă nu convinge, nu ajungi la conversația despre companie. Tratează-l ca atare.

