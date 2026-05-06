StartUp Coach: Slide-ul cu soluția – cheia de boltă a pitch-ului tău

Acest articol face parte din seria Startup Coach, by Early Game Ventures, dedicată în întregime pitch deck-ului — cel mai important document pe care îl vei scrie ca fondator care vrea să ridice finanțare VC. Seria abordează, pas cu pas, structura unui deck convingător: de la cum gândești povestea, până la ce trebuie să conțină fiecare slide în parte.

Dacă slide-ul cu problema a făcut treaba corect — a convins că există o durere reală, frecventă și intensă — atunci slide-ul cu soluția e momentul în care totul se leagă. E punctul culminant al poveștii. E locul în care investitorul ar trebui să simtă: da, ăsta e răspunsul la tot ce tocmai am citit.

Dacă nu simte asta, ceva e greșit. Fie problema a fost prea vag formulată, fie soluția e prea timidă, fie — cel mai des — fondatorul a confundat soluția cu produsul.

Soluție vs. produs: o distincție care contează enorm

Cel mai comun mod în care fondatorii strică acest slide: îl transformă în demo. Apar screenshot-uri din aplicație, liste de funcționalități, diagrame arhitecturale, fluxuri de utilizare. Toate interesante — și toate greșite pentru acest moment al deck-ului.

Slide-ul de soluție nu e despre ce face produsul tău. E despre ce obține clientul tău.

Funcționalitățile sunt mijloace. Beneficiile sunt rezultate. Investitorul nu cumpără funcționalități — investește în valoarea pe care compania ta o livrează clienților ei. Acea valoare trebuie să fie centrul acestui slide.

Concret: nu „platforma noastră analizează în timp real consumul energetic pe zone" — ci „proprietarii de clădiri reduc costurile de utilități cu până la 30% fără niciun capex suplimentar." Primul descrie un feature. Al doilea descrie o transformare.

Soluția trebuie să fie radicală, nu incrementală

Există o capcană frecventă: fondatorii, în dorința de a părea realiști și credibili, formulează soluții cu îmbunătățiri măsurabile modest. „12% mai rapid." „8% economii la buget." „Cu 15% mai puține erori."

Aceste cifre nu sunt convingătoare pentru un investitor VC. Nu pentru că ar fi false, ci pentru că nu justifică existența unui startup. O îmbunătățire incrementală poate fi livrată de un vendor existent, de o consultanță, de un update la software-ul actual. Nu are nevoie de o companie nouă, de o echipă dedicată și de capital de risc.

Soluția dintr-un pitch pentru un VC trebuie să fie una care face produsele și serviciile existente să pară ridicole prin comparație. Nu cu câteva procente mai bună — fundamental diferită. Dacă poți formula ce faci în termenii unui „10x mai bine, mai ieftin sau mai rapid față de alternativa curentă", ești în zona corectă. Dacă nu poți, fie soluția e insuficient de puternică, fie nu ai găsit încă modul corect de a o articula.

Cum arată un slide de soluție puternic

Trei elemente esențiale, nimic în plus:

Ce propui. O frază care descrie esența soluției tale în termeni pe care orice om de business îi înțelege — fără jargon tehnic, fără acronime, fără explicații care necesită context prealabil. Dacă ai nevoie de trei propoziții pentru a descrie soluția, nu ai claritate suficientă nici tu.

Ce câștigă clientul. Beneficiile concrete și măsurabile pentru utilizatorul sau clientul tău. Timp, bani, risc eliminat, oportunitate creată. Formulate din perspectiva lui, nu din perspectiva produsului.

De ce e diferit față de orice altceva existent. Nu o comparație exhaustivă cu competiția — pentru asta există un alt slide. Ci o afirmație clară despre ce face soluția ta fundamental diferită: o tehnologie nouă, un model de business diferit, acces la date pe care nimeni altcineva nu îl are, o abordare pe care industria nu a încercat-o încă.

Dacă reușești să comprimi aceste trei lucruri în ceva care se citește în 20 de secunde și lasă investitorul cu senzația că a înțeles imediat miza, slide-ul și-a făcut treaba.

Testul pumnului

Există un test simplu pentru slide-ul de soluție: citește-l cu voce tare cuiva complet din afara industriei tale. Dacă reacția lui e „wow, asta ar schimba complet cum funcționează X" — ești pe drumul bun. Dacă reacția e „deci e ca un Excel mai bun?" sau „nu am înțeles de ce e diferit față de ce există deja" — rescrie.

Slide-ul de soluție nu trebuie să fie rezonabil. Trebuie să fie îndrăzneț, clar și convingător. Ca un pumn în figură. Acestea trei împreună sunt singura combinație care funcționează.

