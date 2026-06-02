Înscrieri: S-au lansat provocările pentru Programul Accelerator DIANA 2027. Finanțări NATO de 100.000 EUR pentru firme din statele membre, inclusiv România

Antreprenorii români și companiile din România se pot înscrie în acceleratorul DIANA 2027, susținut de Alianța Nord-Atlantică (NATO), cu o soluție care poate aborda una dintre provocările de securitate și apărare lansate de program.

Acceleratorul DIANA caută soluții tehnologice de ultimă generație și mature pentru provocări critice de apărare și securitate din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice. Acesta va începe în ianuarie 2027, dar înscrierile se desfășoară de acum, AICI, până pe 3 iulie 2026.

Inovatorii selectați de Alianță semnează un acord-cadru pentru a deveni „Inovatori DIANA” și pentru a continua să itereze soluția propusă ca răspuns la această provocare. Mai apoi, aceștia intră în Accelerator cu oportunitatea de a aplica pe traseul de misiune orientat spre adopția de apărare. Toți inovatorii vor lucra ca soluțiile lor să fie adoptate de utilizatorii finali din NATO și aliați.

Inovatorii selectați să se alăture Programului Accelerator al DIANA primesc finanțare contractuală de 100.000 EUR pentru a continua iterarea soluției lor ca răspuns la provocare.

Provocările NATO DIANA 2027

Prima provocare este legată de supraviețuire - Alianța caută soluții integrate, interoperabile și scalabile pentru a proteja indivizii, a reduce amenințările, a detecta devreme degradarea și a susține viața și performanța umană în medii extreme și contestate. Accentul este pe menținerea eficacității forței atunci când evacuarea, realimentarea și suportul medical sunt limitate sau întrerupte.

A doua provocare se concentrează pe autonomia sistemelor fără echipaj uman - NATO caută soluții interoperabile, bazate pe date, care să permită autonomie multi-domeniu de încredere și integrarea fluidă a platformelor cu și fără echipaj, asigurând fluxuri de lucru sigure și un mediu bogat în date pentru planificare și execuție, fundamentat pe un cadru consolidat C5ISR (comandă, control, comunicații, securitate cibernetică, calcul, informații, supraveghere și recunoaștere).

A treia provocare lansată de DIANA are în vedere activitățile de senzorizare și supraveghere – Alianța urmărește soluții de senzorizare multidomeniu și procesare avansată a datelor pentru informații și supraveghere. Aceasta include tehnologii care îmbunătățesc modul în care datele sunt colectate, transferate, integrate și exploatate între senzori, sisteme și domenii eterogene, pentru a susține generarea fiabilă a COP la nivelul organizațiilor și națiunilor.

A patra provocare este legată de reziliența operațională în medii contestate - Sunt așteptați antreprenorii care dezvoltă soluții practice și interoperabile pentru senzorizare, comunicații și sisteme de poziționare, navigație și sincronizare (PNT) care să mențină eficacitatea operațională la nivel tactic atunci când conectivitatea și navigația sigură nu pot fi garantate. Acestea ar trebui să permită coordonarea, mișcarea în siguranță și conștientizarea situațională, fiind în mod inerent reziliente la contestarea spectrului electromagnetic și la negarea GNSS, inclusiv în teren mixt și auster.

A cincea provocare are în vedere logistica adaptivă - Alianța caută soluții inteligente și interoperabile pentru mobilitate logistică, care să mențină rezistența și libertatea de acțiune în medii dinamice, consolidând apărarea și securitatea colectivă.

A șasea provocare se concentrează pe contramăsuri pentru apărare aeriană - NATO vrea soluții de contramăsuri modulare, scalabile, adaptabile și integrate prin date, pentru a proteja forțele de manevră, posturile de comandă, nodurile logistice și infrastructura critică împotriva amenințărilor aeriene. Acestea trebuie să funcționeze în medii electromagnetice ostile, caracterizate prin război electronic și atacuri cibernetice, și să fie rezistente la efecte neconvenționale precum armele laser. Soluțiile ar trebui să prioritizeze detectarea multi‑senzor și fuziunea datelor într-o imagine aeriană comună. De asemenea, sunt necesare sisteme C2 reziliente, arhitecturi interoperabile pentru operații în coaliție și sisteme spațiale de detectare timpurie și avertizare.