Listă: Fondatoarele românce câștigătoare ale unei competiții de startup-uri. Premii în valoare totală de 125.000 EUR

Cinci fondatoare românce au câștigat premii-investiții la finala unei competiții dedicate startup-urilor fondate de femei, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Prima ediție europeană a Prosus Found-HER Challenge, organizată de Prosus în parteneriat cu Endeavor România, a atras peste 275 de aplicații în mai puțin de o lună și a reunit 10 fondatoare, alese în urma unui proces de evaluare desfășurat în mai multe etape, în finală.

Finalistele Prosus Found-HER Challenge au fost:

„Found-HER Challenge reflectă angajamentul nostru de a extinde oportunitățile pentru fondatoarele care construiesc la scară globală. Aceste doamne nu construiesc doar companii excepționale, creează repere pentru o întreagă generație de femei care vor crește mai confortabil cu ideea de a-și asuma riscuri, de a conduce echipe și de a scala afaceri”, a declarat Prajna Khanna, Chief Sustainability Officer la Prosus.

Prosus Found-HER Challenge a fost creat pentru a sprijini fondatoarele prin acces la finanțare, vizibilitate și rețele care pot accelera creșterea. Câștigătoarele au primit premiile sub formă de granturi non-dilutive (fără cedare de capital), în valoare totală de 125.000 EUR, alături de acces la ecosistemele extinse ale Prosus și Endeavor.

Listă: Fondatoarele câștigătoare ale Prosus Found-HER Challenge

Locul I: Gabriela Drăghia, Pluria ;

; Locul II: Catrinel Hagivreta, MEDIJobs ;

; Locul III (premiu dublat): Raluca Crișan, Etiq AI și Sorina Uleia, Recycllux ;

; Premiul Publicului Prosus (Prosus People’s Choice Award): Evelina Necula, Kinderpedia.

„Found-HER Challenge face exact ce are nevoie ecosistemul nostru acum: ia fondatoare cu potențial real de scalare și le pune în legătură cu o lume mult mai mare decât cea pe care o vedem în jurul nostru. România are fondatoare excepționale, ce ne lipsea era infrastructura prin care poveștile lor să ajungă în fața investitorilor și a rețelelor care le pot duce mai departe. Este un pas important într-o direcție bună”, a declarat Mihnea Crăciun, Managing Director al Endeavor Romania.

Evenimentul a inclus și un dialog de tip fireside între Prajna Khanna și Irina Pencea, despre cum își pot construi fondatorii companii cu avantaj competitiv într-un mediu AI-native, despre rolul execuției și al adaptabilității în scalarea unui business și despre importanța creării unor trasee mai solide pentru femeile antreprenoare pe măsură ce companiile lor intră în etape avansate de creștere.

Prosus are investiții majore în România: eMAG, Sameday și OLX.