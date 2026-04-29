StartUp Coach: Slide-ul cu problema – primul lucru pe care îl citește orice investitor serios

Acest articol face parte din seria Startup Coach, by Early Game Ventures, dedicată în întregime pitch deck-ului — cel mai important document pe care îl vei scrie ca fondator care vrea să ridice finanțare VC. Seria abordează, pas cu pas, structura unui deck convingător: de la cum gândești povestea, până la ce trebuie să conțină fiecare slide în parte.

Când un investitor de tip Venture Capital (VC) deschide un deck pentru prima dată, nu îl citește de la început la sfârșit. Sare direct la slide-ul cu problema. De acolo înțelege miza startup-ului, dacă merită atenție sau nu, dacă există un motiv real pentru care compania asta să existe.

Dacă slide-ul cu problema nu convinge în 30 de secunde, restul deck-ului contează mai puțin.

Problema vagă e o problemă în sine

Cea mai frecventă greșeală pe acest slide: problema e formulată prea general, prea vag. „Comunicarea între oameni este deficitară." „Procesele din companii sunt ineficiente." „Consumatorii nu au acces ușor la informație."

Toate adevărate. Toate inutile într-un pitch.

O problemă prea generică nu poate fi rezolvată de niciun produs și nu poate fi abordată de niciun startup. Orice soluție pe care o propui va acoperi cel mult o fracțiune infimă din problemă, ceea ce face ca toată construcția argumentativă să se prăbușească. Investitorul știe asta și va simți imediat că fie nu ai înțeles piața, fie încerci să vinzi o soluție în căutarea unei probleme.

O problemă bine definită, chiar dacă e mare, e una pe care startup-ul tău o poate ataca concret. „Proprietarii de clădiri comerciale cu suprafețe între 5.000 și 50.000 mp nu au vizibilitate în timp real asupra consumului energetic pe zone, ceea ce duce la pierderi medii de 22% din bugetul de utilități." Asta e o problemă. Are un subiect clar, un context specific, o consecință măsurabilă.

Cele două axe care contează: frecvență și intensitate

Dincolo de claritatea formulării, există două dimensiuni prin care orice investitor VC evaluează dacă o problemă merită investiție: cât de des se întâmplă și cât de tare doare.

Frecvența — utilizatorul sau clientul tău se lovește de această problemă zilnic? Săptămânal? O dată pe an? Cu cât problema apare mai des în viața lui, cu atât motivația de a plăti pentru o soluție e mai mare și cu atât mai ușor vei construi un produs cu engagement ridicat.

Intensitatea — când problema apare, cât de mult îl afectează? E un inconvenient minor sau oprește o operațiune critică? Costă timp, bani, relații, oportunități? Problemele cu intensitate mare generează urgență la cumpărare — și urgența e cel mai bun prieten al unui ciclu scurt de vânzare.

Gândește-te la o matrice cu aceste două axe. Există patru cadrane posibile:

Problemă rară și care doare puțin — nimeni nu va plăti pentru soluție.

Problemă frecventă dar care doare puțin — poți construi ceva, dar monetizarea e grea.

Problemă rară dar care doare mult — piață de nișă, posibil viabilă, dar scalare lentă.

Problemă frecventă și care doare mult — acesta e cadranul unde vrei să fii.

Startup-urile care atacă probleme din cadranul din dreapta sus — frecvente și dureroase — au cel mai mare potențial de creștere rapidă și de captare a valorii. Nu întâmplător, VC-urile caută exact aceste companii.

Ce înseamnă asta concret pentru slide-ul tău

Slide-ul cu problema trebuie să răspundă la trei întrebări fără ca investitorul să fie nevoit să le pună:

Cine are problema? Nu „companiile" sau „oamenii". Un segment specific, cu caracteristici clare.

Care e problema exactă? Nu o descriere filozofică a unui fenomen social. Un blocaj concret, cu o consecință măsurabilă — timp pierdut, bani pierduți, risc neacoperit, oportunitate ratată.

Cât de des și cât de tare? Fie explicit în text, fie printr-un exemplu sau o statistică relevantă. Dacă un utilizator se confruntă cu această problemă zilnic și o costă 15% din productivitate, spune asta.

Un slide bun de problemă nu necesită explicații verbale suplimentare. Dacă ai nevoie de trei minute de context înainte ca lumea să înțeleagă care e problema, slide-ul trebuie rescris.

De ce VC-urile vor probleme mari, nu probleme sigure

Există o tentație naturală la fondatori să calibreze problema spre ceva rezonabil, ceva rezolvabil, ceva în care nu poți fi contrazis. Rezultatul e un startup care rezolvă ceva real, dar mic — și pentru care un fond de venture capital nu e vehiculul de finanțare potrivit.

Fondul de tip VC investește în companii care pot deveni foarte mari sau pot eșua spectaculos. Un startup care atacă o problemă cu miză uriașă — frecventă, dureroasă, insuficient rezolvată până acum — are șanse relativ mici de succes, dar dacă reușește, rezultatul e proporțional cu miza. Asta e logica fondului.

Dacă problema ta e bine definită, mare și se află în cadranul potrivit al matricei frecvență-intensitate, ai deja cel mai convingător argument pentru o investiție VC. Tot restul deck-ului vine să susțină această premisă.

