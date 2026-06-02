Trei echipe de elevi români au câștigat premii pentru ideile lor de soluții cu inteligență artificială

Un robot cu AI pentru persoanele vârstnice, un robot pentru misiunile de salvare și un exoschelet pentru recuperare au fost soluțiile câștigătoare ale competiției naționale 3DUTECH AI for Good 2026, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Conferința Națională 3DUTECH 2026 a desemnat vineri, 29 mai, la București, câștigătorii celei mai mari competiții școlare de inteligență artificială din țară. Din zece echipe finaliste venite din nouă orașe, trei proiecte s-au impus în fața juriului.

Ediția din acest an a pus accent pe trecerea de la tehnologia privită ca tendință la tehnologia folosită practic: prototipuri, proiecte AI for Good, demonstrații de robotică și imprimare 3D, dar și o dezbatere despre felul în care școala poate pregăti elevii pentru o economie în care gândirea critică, lucrul cu datele și capacitatea de a evalua rezultatele generate de AI devin competențe esențiale.

Câștigătorii 3DUTECH AI for Good 2026

Finala Concursului Național 3DUTECH 2026 - AI for Good a adus în fața juriului 10 echipe de elevi. Potrivit mediei finale a jurizării, cele mai bune punctaje au fost obținute de următoarele echipe:

• Premiul I - EngiGirls, Colegiul Național Ioan Slavici Satu Mare, pentru SoulLink, robot mobil echipat cu inteligență artificială, conceput pentru persoanele vârstnice care trăiesc singure;

• Premiul al II-lea - CarbonCopy, Centrul Județean de Excelență Galați, pentru H.A.L.O, robot umanoid utilitar destinat misiunilor de salvare în zone de dezastru;

• Premiul al III-lea - ARZ Rehab Systems, Colegiul Național Zinca Golescu Pitești, pentru Smart Rehab Grip, exoschelet medical pentru recuperare pasivă, axat pe terapia prin stimulare haptică.

Prin aceste proiecte, competiția a arătat că elevii pot trece dincolo de rolul de utilizatori ai tehnologiei și pot deveni creatori de soluții, atunci când au acces la contexte aplicate, mentori și provocări relevante pentru lumea reală.

Celelalte echipe finaliste au propus soluții pentru monitorizare, educație, mediu, siguranță, mobilitate și utilizarea responsabilă a tehnologiei:

• RO2D2 - Colegiul Național Mihai Viteazul Ploiești, proiectul TechnoHistory

• Soft Hoarders - Visionaries – Colegiul Național Frații Buzești Craiova, proiectul UpRight

• Atlas Dynamics - Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu și Colegiul Național Constantin Brâncoveanu București, proiectul A.R.G.U.S.

• HeliHex - Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci, Colegiul Național Nicolae Iorga și Colegiul Național Nicolae Bălcescu Brăila, proiectul HYDROISLAND

• API Green Force - Colegiul Tehnic Alesandru Papiu-Ilarian Zalău, proiectul The Green Guardian

• TDS (Transformer Digital Solutions) -Colegiul Tehnic Dimitrie Ghika Comănești, proiectul BIMO

• Orizon - Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu București, proiectul Cumulus

3DUTECH Expo a completat experiența conferinței cu demonstrații și interacțiuni directe cu tehnologii emergente, conectând scena dezbaterilor cu energia practică a echipelor care testează, construiesc și îmbunătățesc prototipuri în școli și laboratoare.

În cadrul evenimentului a fost acordat și titlul Profesor 3DUCATOR, primit în 2026 de prof. Teodora Stolnicu, de la Colegiul Național Constantin Brâncoveanu din București, pentru implicarea în educația digitală și în conectarea elevilor la noile tehnologii.

În opt ediții, inițiativa 3DUTECH - Modelează Viitorul! a activat 62 de hub-uri de imprimare 3D și robotică în licee din toate județele țării și a pregătit peste o mie de tineri cu posibilitate de certificare internațională. Până în 2026, programul a integrat 40 de hub-uri AI Empowered în licee și oferă elevilor certificare internațională ICDL AI. La inițiativa 3DUTECH, Ministerul Educației a aprobat un opțional național pentru liceu, iar meseria de „tehnician imprimare 3D” a fost introdusă în COR.

Conferința Națională a fost organizată de ICDL Romania, cu sprijinul AOAR și al Universității Româno-Americane. ICDL Romaniaeste liderul național în certificarea competențelor digitale, recunoscut în peste 100 de țări, cu peste 17 milioane de înregistrați în program. AOAR - Asociația Oamenilor de Afaceri din România susține capitalul românesc și integrarea economiei naționale în cea europeană și mondială. Universitatea Româno-Americanădin București, fondată în 1991, promovează valorile educației americane în tradiția academică românească, cu programe de licență și masterat în afaceri, drept, informatică și turism.