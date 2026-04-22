StartUp Coach: Coperta pitch deck-ului: cel mai ignorat slide care stă cel mai mult pe ecran

Acest articol face parte din seria Startup Coach, by Early Game Ventures, dedicată în întregime pitch deck-ului — cel mai important document pe care îl vei scrie ca fondator care vrea să ridice finanțare VC. Seria abordează, pas cu pas, structura unui deck convingător: de la cum gândești povestea, până la ce trebuie să conțină fiecare slide în parte.

Există un paradox în aproape orice pitch: primul slide stă proiectat pe ecran mai mult decât oricare altul, și totuși e cel mai puțin gândit. Înainte să înceapă întâlnirea propriu-zisă — în timp ce aștepți să se conecteze cineva, în timp ce faci probe tehnice, în timp ce lumea se adună — coperta ta e deja acolo. Toată lumea o vede. Nimeni nu face nimic cu ea.

Asta e o oportunitate irosită.

Coperta nu e decorativă. E primul tău argument.

Majoritatea fondatorilor tratează coperta ca pe o formalitate — logo, nume companie, poate o imagine de fundal. Ceva să nu fie gol. Greșeală.

Coperta are un rol specific: să ducă mintea investitorului în direcția corectă înainte să deschizi gura. Dacă reușești asta, când ajungi la primul slide de conținut, oamenii din cameră sunt deja în contextul potrivit. Dacă nu reușești, pierzi primele minute din pitch explicând lucruri pe care coperta ar fi putut să le facă pentru tine.

Gândește-te la copertă ca la primele zece secunde dintr-un film. Nu spun povestea completă. Dar îți dau tonul, genul, miza — și te fac să vrei să continui.

Ce trebuie să fie pe copertă

O singură propoziție care spune ce faci — și de ce contează.

Nu numele companiei. Nu tagline-ul generic. O propoziție care surprinde esența a ceea ce construiești și care creează imediat un semn de întrebare în mintea investitorului: Cum funcționează asta? Cât de mare poate fi?

Dacă ai o idee cu adevărat puternică, aceasta e pagina unde trebuie să o pui în față. Nu o salva pentru slide-ul trei. Coperta cu o teză îndrăzneață creează nerăbdare. Coperta cu logo și fundal albastru gradient creează somn.

Câteva exemple de diferență:

Slab: „Platforma SaaS pentru managementul proprietăților" Mai bun: „Proprietarii de clădiri comerciale pierd 30% din venituri din chirii nenegociate. Noi schimbăm asta."

Al doilea spune ce faci, pentru cine, și de ce e urgent — în două rânduri.

Numele celui care prezintă și datele de contact.

Pare banal, dar e igienă de business de bază. Deck-urile circulă. Se trimit mai departe. Uneori ajung pe biroul cuiva la o săptămână după ce le-ai trimis. Dacă nu e clar imediat cine ești și cum te contactează, ai pierdut un lead fără să știi. Nume, titlu, email — atât. Nu CV complet, nu LinkedIn, nu cinci numere de telefon.

Un indiciu vizual despre industrie.

Nu trebuie să fie explicit. Poate fi o imagine, un cuvânt, o alegere de culori — ceva care să ancoreze mental investitorul în sectorul tău înainte să înceapă prezentarea. Dacă construiești pentru energie, pentru real estate, pentru sănătate — fă ca asta să fie evident de pe copertă. Investitorul care știe dinainte că urmează să audă despre proptech intră deja cu întrebările potrivite în minte.

Ce nu trebuie să fie pe copertă

Orice altceva.

Fără imagini decorative care nu spun nimic despre business. Fără grafice fără context. Fără citate motivaționale. Fără „Confidential" scris cu litere mari (nu adaugă confidențialitate, adaugă zgomot). Fără lista cu toate rundele de finanțare anterioare — pentru asta există alte slide-uri.

Fiecare element în plus pe copertă diluează impactul elementelor importante. Cu cât e mai aglomerată, cu atât mintea investitorului are mai puțin de ancorat.

Regula simplă: dacă poți scoate ceva de pe copertă fără să pierzi informație esențială, scoate!.

Testul practic

Pune-ți coperta pe ecran și ieși din cameră cinci minute. Roagă pe cineva care nu știe nimic despre compania ta să se uite la ea. Întreabă-l după: „Ce face compania asta? În ce industrie activează? De ce ar conta?"

Dacă nu poate răspunde la cel puțin două din trei întrebări, coperta nu și-a făcut treaba.

Primul slide e primul contact. Tratează-l ca atare.

Articol susținut de Early Game Ventures