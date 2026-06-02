World Vision România: Peste 1.000.000 de dolari investiți în licee agricole. Elev: „Sapa, în 2026, nu mai există”

Fundația World Vision România spune că a investit peste 1 milion de dolari în programe de educație agricolă de la lansarea inițiativei „Mândru să fiu fermier”, în 2015. În ultimii 11 ani, peste 7.500 de elevi și 150 de profesori din mai mult de 40 de licee agricole au beneficiat de dotări noi, activități practice și programe de pregătire adaptate agriculturii moderne, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

În context, agricultura se confruntă cu un deficit de personal calificat, iar companiile din sector caută tot mai mult specialiști familiarizați cu tehnologii digitale, automatizări și agricultura de precizie.

Agricultura 4.0 intră în licee: drone, senzori și sere inteligente

O parte importantă a programului a fost direcționată către modernizarea bazei materiale a liceelor agricole. Potrivit World Vision România, unitățile de învățământ participante au fost dotate cu sere didactice, stații meteo agricole, senzori pentru monitorizarea solului și a mediului, aparate pentru măsurarea pH-ului și kituri pentru experimente practice.

Elevii învață astfel să lucreze cu date colectate în timp real, să monitorizeze culturile și să utilizeze tehnologii specifice agriculturii de precizie. Dronele sunt folosite pentru observarea culturilor, identificarea zonelor afectate de secetă sau boli și cartografierea terenurilor agricole.

World Vision România susține că a contribuit și la conectarea liceelor agricole cu mediul de afaceri, prin organizarea de vizite de studiu în ferme moderne și dezvoltarea unor modele de practică pentru elevi.

„Elevii dobândesc o meserie concretă de la 18-19 ani”

„Am lansat acest program în 2015 pentru că am observat nevoia de cunoștințe solide și de specialiști în agricultură după mai mulți ani de susținere a antreprenoriatului agricol ca sursă de venit pentru familiile vulnerabile. Educația agricolă este o opțiune foarte valoroasă de continuare a studiilor la liceu, principalul avantaj fiind faptul că elevii dobândesc o meserie concretă de la 18-19 ani”, a declarat Crenguța Bărbosu, manager proiecte agricole în cadrul Fundației World Vision România.

Aceasta a adăugat că agricultura modernă are nevoie de oameni pregătiți pentru a lucra cu tehnologii digitale și că organizația încurajează elevii să își dezvolte propriile afaceri în domeniu.

„Noi le recomandăm elevilor din programele noastre să continue pe calea agriculturii și chiar să-și întemeieze propria fermă sau afacere pe care să o gestioneze folosind tehnologiile 4.0. Să fii fermier este mult mai tare decât credem”, a spus reprezentanta World Vision România.

Elev: „Totul se face mecanizat, cu cap”

Schimbarea de percepție asupra agriculturii este vizibilă și în rândul elevilor.

„Sapa, în 2026, nu mai există. Niciodată nu mai auziți de sapă. Totul se face mecanizat, cu cap. Dacă vreau să mă îmbrac la cravată și costum, pot să merg pe teren fără nicio frică. Pe mine m-a atras către acest liceu dragostea de plante, libertatea pe care o avem și partea aceasta de verdeață, de păsări, de viață”, a declarat Denis Ștefan Șoica, elev în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic „Gheorghe K. Constantinescu” din Brăila.

Deficit: peste jumătate dintre angajatori reclamă lipsa personalului calificat

Datele citate de World Vision România arată că peste 50% dintre angajatorii din agricultură se confruntă cu lipsa personalului calificat, iar 75% dintre companii își doresc colaborări cu liceele agricole pentru pregătirea viitorilor angajați. Cele mai căutate specializări sunt mecanizarea agriculturii, calificările generale în agricultură, industria alimentară și zootehnia.

Pentru antreprenorii și companiile din agribusiness, aceste cifre indică o presiune tot mai mare pe piața muncii, dar și o oportunitate de a colabora cu liceele agricole pentru formarea viitorilor specialiști.

Liceele agricole atrag mai mulți elevi

Potrivit unei analize realizate de World Vision România, rata de ocupare a locurilor în liceele agricole a ajuns la 83% în iulie 2025. Totodată, 21 dintre cele 59 de licee agricole analizate au raportat ocuparea integrală a locurilor disponibile.

Un sondaj realizat în rândul elevilor din programul „Mândru să fiu fermier” arată că aproape jumătate dintre respondenți au ales liceul agricol ca primă opțiune. Chiar și în rândul celor care nu l-au avut ca primă alegere, gradul de satisfacție este ridicat: 83,6% spun că sunt mulțumiți de alegerea făcută.

Pentru absolvenți, traseele profesionale includ poziții precum tehnician agronom, tehnician veterinar, tehnician horticultor, mecanic agricol, administrator de fermă sau antreprenor cu propria afacere agricolă.





























