Jurnaliștii de la Recorder au obținut venituri de 3,6 milioane EUR în anul 2025 (raport financiar)

Organizația independentă de presă Recorder, cunoscută pentru investigații media de amploare, care privesc inclusiv mediul de business, a ajuns să obțină venituri totale de 3,6 milioane EUR în anul 2025, în principal din donații de la publicul larg, potrivit raportului financiar publicat recent de jurnaliști, la 9 ani de la lansarea proiectului editorial.

Asociația Recorder Community, care deține canale de YouTube axate pe investigații media, analize și știri, a obținut venituri totale de 3,62 milioane EUR și a cheltuit 1,55 milioane EUR în anul 2025.

90% din veniturile anului trecut provin din donații. Restul de 10% reprezintă venituri din publicitate, granturi și dobânzi din depozite bancare, relevă raportul prezentat de fondatorii Recorder, jurnaliștii Mihai Voinea și Cristian Delcea. Aproximativ 50.000 de oameni au donat pentru acest proiect jurnalistic.

Bilanțul prezentat relevă un sold pozitiv de peste 2 milioane EUR pentru anul 2025, pe care Recorder spune că îl folosește pentru a extinde proiectul.

„La Recorder nimeni nu încasează dividende, iar excedentul rămâne în conturile asociației. Ce planuri avem cu acești bani? În primul rând, ei ne asigură liniștea financiară pe termen lung. O redacție independentă, mai ales una care face investigații și țintește zonele sensibile ale statului român, are nevoie de această plasă de siguranță. (...) În al doilea rând, excedentul financiar ne oferă șansa de a continua dezvoltarea proiectului. Echipa Recorder a crescut constant în ultimii ani și, pe lângă zona de investigații, am adăugat noi tipuri de conținut”, se arată în mesajul celor doi jurnaliști fondatori.

Lansat în anul 2017, de jurnaliștii Mihai Voinea, Cristian Delcea, Andrei Crăciun și Răzvan Ionescu, proiectul Recorder a „ajuns la 32 de oameni angajați full-time, plus colaboratori”, potrivit conducerii redacției.

Veniturile Asociației Recorder Community în anul 2025

CategoriaSuma (euro)
Donații persoane fizice (Braintree, PayPal, cont direct, Patreon, SMS, Benevity, Pago, Youtube Membership)778.872
Redirecționare 3,5% persoane fizice2.018.166
Redirecționare 20% persoane juridice451.307
Granturi (International Press Institute, Media Development Investment Fund, Adobe, European Centre for Press and Media Freedom)41.567
YouTube Advertising167.223
Venituri dobânzi (depozite bancare)84.619
Venituri Recorder Shop69.015
Parteneriate comerciale10.500
TOTAL VENITURI3.621.269

Cheltuielile Asociației Recorder Community în anul 2025

CategoriaSuma (euro)
Cheltuieli editorial (salarii, drepturi de autor, colaboratori)917.540
Alte cheltuieli în scop editorial (deplasări, telefoane)39.210
Cheltuieli extraeditorial (salarii & colaboratori)270.100
Administrative (chirie, utilități, contabilitate, HR)129.363
Cheltuieli tehnice (echipamente, site, servere, abonamente, softuri)68.307
Alte cheltuieli (licență marcă, amortizări, comisioane bancare)57.593
Marketing1.436
Cheltuieli Recorder Shop57.076
Mecenat16.000
TOTAL CHELTUIELI1.552.877

