Jurnaliștii de la Recorder au obținut venituri de 3,6 milioane EUR în anul 2025 (raport financiar)

Organizația independentă de presă Recorder, cunoscută pentru investigații media de amploare, care privesc inclusiv mediul de business, a ajuns să obțină venituri totale de 3,6 milioane EUR în anul 2025, în principal din donații de la publicul larg, potrivit raportului financiar publicat recent de jurnaliști, la 9 ani de la lansarea proiectului editorial.

Asociația Recorder Community, care deține canale de YouTube axate pe investigații media, analize și știri, a obținut venituri totale de 3,62 milioane EUR și a cheltuit 1,55 milioane EUR în anul 2025.

90% din veniturile anului trecut provin din donații. Restul de 10% reprezintă venituri din publicitate, granturi și dobânzi din depozite bancare, relevă raportul prezentat de fondatorii Recorder, jurnaliștii Mihai Voinea și Cristian Delcea. Aproximativ 50.000 de oameni au donat pentru acest proiect jurnalistic.

Bilanțul prezentat relevă un sold pozitiv de peste 2 milioane EUR pentru anul 2025, pe care Recorder spune că îl folosește pentru a extinde proiectul.

„La Recorder nimeni nu încasează dividende, iar excedentul rămâne în conturile asociației. Ce planuri avem cu acești bani? În primul rând, ei ne asigură liniștea financiară pe termen lung. O redacție independentă, mai ales una care face investigații și țintește zonele sensibile ale statului român, are nevoie de această plasă de siguranță. (...) În al doilea rând, excedentul financiar ne oferă șansa de a continua dezvoltarea proiectului. Echipa Recorder a crescut constant în ultimii ani și, pe lângă zona de investigații, am adăugat noi tipuri de conținut”, se arată în mesajul celor doi jurnaliști fondatori.

Lansat în anul 2017, de jurnaliștii Mihai Voinea, Cristian Delcea, Andrei Crăciun și Răzvan Ionescu, proiectul Recorder a „ajuns la 32 de oameni angajați full-time, plus colaboratori”, potrivit conducerii redacției.

Veniturile Asociației Recorder Community în anul 2025

Categoria Suma (euro) Donații persoane fizice (Braintree, PayPal, cont direct, Patreon, SMS, Benevity, Pago, Youtube Membership) 778.872 Redirecționare 3,5% persoane fizice 2.018.166 Redirecționare 20% persoane juridice 451.307 Granturi (International Press Institute, Media Development Investment Fund, Adobe, European Centre for Press and Media Freedom) 41.567 YouTube Advertising 167.223 Venituri dobânzi (depozite bancare) 84.619 Venituri Recorder Shop 69.015 Parteneriate comerciale 10.500 TOTAL VENITURI 3.621.269

Cheltuielile Asociației Recorder Community în anul 2025

Categoria Suma (euro) Cheltuieli editorial (salarii, drepturi de autor, colaboratori) 917.540 Alte cheltuieli în scop editorial (deplasări, telefoane) 39.210 Cheltuieli extraeditorial (salarii & colaboratori) 270.100 Administrative (chirie, utilități, contabilitate, HR) 129.363 Cheltuieli tehnice (echipamente, site, servere, abonamente, softuri) 68.307 Alte cheltuieli (licență marcă, amortizări, comisioane bancare) 57.593 Marketing 1.436 Cheltuieli Recorder Shop 57.076 Mecenat 16.000 TOTAL CHELTUIELI 1.552.877

