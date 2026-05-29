Startup-ul românesc OxidOS Automotive spune că valorează 12 milioane EUR înainte să finalizeze runda de finanțare de 2,5 milioane EUR. Extindere în aerospațial

Startup-ul românesc OxidOS Automotive spune că a fost evaluat la 12 milioane EUR înainte de runda de finanțare de capital de risc de 2,5 milioane EUR pe care o strânge în perioada aceasta, cu implicarea unor investitori ca Hyundai și a fondului de investiții Inspire Capital.

OxidOS Automotive creează instrumente pentru dezvoltare software și sisteme de operare destinate sectorului auto. Platforma și sistemul de operare OxidOS permit producătorilor și integratorilor din industria auto să implementeze software sigur și securizat mai rapid, prin reducerea timpului necesar pentru dezvoltare, depanare și certificare.

Firma IT clujeană a anunțat, vineri, că și-a asigurat peste 70% din runda de investiții late-seed de 2,5 milioane EUR pe care a deschis-o recent. Finanțarea este condusă de 42dot, divizia de tehnologie și investiții din cadrul colosului auto sud-coreean Hyundai Motor Group (HMG), cu participarea Inspire Capital.

În continuare, OxidOS Automotive așteaptă investitori pentru a contribui și ei cu ultimii 700.000 EUR din runda de investiții deschisă.

„Runda este structurată la o evaluare pre-money de 12 milioane EUR și vizează atragerea unui total de 2,5 milioane EUR, dintre care aproximativ 70% au fost deja angajate. O alocare de până la 700.000 EUR rămâne în prezent deschisă pentru investitori strategici și financiari care doresc să ni se alăture în această etapă” - a precizat startup-ul clujean pe LinkedIn.

Principalul investitor, 42dot, este una dintre companiile-cheie prin care Hyundai își accelerează strategia de mobilitate definită prin software (software-defined mobility), inteligență artificială pentru mobilitate și vehicule autonome, potrivit OxidOS .

„Ne bucurăm să îi avem alături ca investitor strategic, partener tehnologic și client. În același timp, OxidOS se află în diverse etape de colaborare cu mai mulți clienți din Uniunea Europeană și Japonia”, a menționat startup-ul românesc.

Cu banii pe care îi obține prin această rundă de finanțare, OxidOS spune că va urmări obținerea certificărilor ISO 26262 ASIL B și ISO 21434 pentru industria auto.

De asemenea, firma românească anunță că își începe și extinderea în domeniul aerospațial, vizând certificările DO-178 și DO-326.

Din perspectivă tehnologică, OxidOS investește și în instrumente de dezvoltare „care permit clienților să adopte mai rapid sistemul nostru de operare bazat pe Rust”.

Startup-ul clujean a mai obținut o rundă de finanțare seed de 1,2 milioane EUR, condusă de fondul românesc de investiții Early Game Ventures, în anul 2022.

OxidOS a fost lansat în anul 2022, de Alexandru Radovici (director general), Bogdan Dumitru Ionuț Genis (director de tehnologie), Vlad Rădulescu, Ioana Maria Culic-Radovici și Daniel Rosner.