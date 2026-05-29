Antreprenorul gălățean care are fabrică de drone: „România accelerează dezvoltarea capabilităților anti-dronă, însă amenințarea evoluează foarte rapid” (Interviu StartupCafe)

Antreprenorul Bogdan Ochiană, care a deschis la Brașov fabrica de drone Orbotix, este originar din Galați, iar prieteni de-ai săi locuiesc în blocurile afectate de drona care s-a prăbușit în orașul de la Dunăre. Într-un interviu pentru StartupCafe, fondatorul startup-ului Orbotix spune că „România accelerează dezvoltarea capabilităților anti-dronă”, dar el avertizează că „amenințarea evoluează foarte rapid”.

Bogdan Ochiană a lansat, alături de asociatul său, Sebastian Straube, startup-ul Orbotix, în anul 2023, în Polonia. Compania, care are o fabrică de drone la Brașov, a anunțat, anul trecut, că a obținut o finanțare de capital de risc de 6,5 milioane EUR, condusă de fondul de investiții BVVC Fund, cu participarea Gustav Söhne Verwaltung GmbH & Co. KG și Leryon Global Holdings.

Antreprenorul român a lucrat o perioadă și în SUA, iar activitatea sa este una internațională, dar acum, în urma incidentului de la Galați, cu drona de proveniență rusească Geran care s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, gândurile lui Bogdan Ochiană s-au îndreptat către oamenii din orașul său natal.

„Din fericire, persoanele apropiate mie din zonă sunt în siguranță, chiar dacă am prieteni care locuiesc în clădirile afectate. Dar faptul că astăzi discutăm despre o dronă rusească ce a lovit o clădire de locuințe din Galați ar trebui să ne dea tuturor de gândit. Pentru mulți, războiul este ceva ce se întâmplă dincolo de graniță. Pentru cei care au văzut aceste imagini sau care au auzit exploziile, el a devenit brusc mult mai aproape. Astăzi, gândurile mele sunt alături de cei afectați. Iar speranța mea este că vom avea înțelepciunea să învățăm din astfel de incidente înainte ca ele să devină ceva obișnuit”, a scris Bogdan Ochiană pe LinkedIn.

Co-fondatorul firmei de drone Orbotix a acordat și un scurt interviu, pe WhatsApp, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe:

StartupCafe: De ce crezi că acea dronă nu a putut fi oprită de România?

Bogdan Ochiană: Nu avem acces la toate informațiile operaționale și ar fi nepotrivit să speculăm asupra circumstanțelor exacte ale incidentului. În general, însă, apărarea împotriva dronelor nu depinde de un singur sistem sau de o singură decizie. Ea presupune un lanț complet de capabilități: detectare, identificare, urmărire, evaluare a amenințării, decizie operațională și, în final, neutralizare. Orice verigă lipsă sau limitare poate afecta rezultatul.

StartupCafe: Ce îi lipsește României pentru a preveni astfel de incidente?

Bogdan Ochiană: Ca multe alte state europene, România accelerează dezvoltarea capabilităților anti-dronă, însă amenințarea evoluează foarte rapid. Din perspectiva industriei, este nevoie de sisteme integrate și stratificate care să combine senzori, război electronic, interceptare și comandă-control într-un singur ecosistem operațional. La fel de importantă este capacitatea locală de integrare, testare și producție, astfel încât soluțiile să poată fi adaptate rapid la amenințările reale.

StartupCafe: Drona Geran poate fi neutralizată prin jamming sau spoofing? România folosește aceste tehnici?

Bogdan Ochiană: În spațiul public există multe informații despre diferite metode de contracarare a dronelor, inclusiv război electronic. În practică însă, nu există o soluție universală. Eficiența diferitelor metode depinde de tipul dronei, sistemele sale de navigație, profilul misiunii și mediul operațional. Tocmai de aceea, majoritatea arhitecturilor moderne de apărare utilizează mai multe straturi de protecție și nu se bazează pe o singură tehnologie. Nu pot comenta asupra capacităților operaționale ale autorităților române.

StartupCafe: Cu ce soluții pot veni startup-urile românești?

Bogdan Ochiană: Startup-urile românești pot contribui semnificativ în domenii precum senzori, inteligență artificială pentru detecție și clasificare, război electronic, autonomie, software de comandă-control, simulare, integrare de sisteme și producție avansată. Conflictul din Ucraina a demonstrat că inovația rapidă și capacitatea de adaptare sunt esențiale. Startup-urile au avantajul vitezei și al flexibilității și pot completa foarte eficient programele tradiționale de apărare.

StartupCafe: În ce stadiu vă aflați acum cu activitatea de la Orbotix?

Bogdan Ochiană: Orbotix dezvoltă și integrează tehnologii pentru sisteme autonome și soluții relevante pentru securitate și apărare. În prezent, lucrăm la extinderea capacităților de cercetare, dezvoltare, testare și producție din România și la consolidarea parteneriatelor industriale și tehnologice necesare pentru a livra soluții scalabile atât pentru piața națională, cât și pentru partenerii internaționali. Vom comunica mai multe detalii despre anumite programe și capabilități pe măsură ce acestea ajung în etapele publice corespunzătoare.