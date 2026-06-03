StartUp Coach: Slide-ul cu runda de finanțare – finalul care face sau strică tot deck-ul

Acest articol face parte din seria Startup Coach, by Early Game Ventures, dedicată în întregime pitch deck-ului — cel mai important document pe care îl vei scrie ca fondator care vrea să ridice finanțare VC. Seria abordează, pas cu pas, structura unui deck convingător: de la cum gândești povestea, până la ce trebuie să conțină fiecare slide în parte.

Ai parcurs tot drumul. Ai formulat o problemă clară și dureroasă. Ai propus o soluție care nu e incrementală. Ai explicat cum faci bani, cu cine te lupți în piață și de ce nu poți fi copiat. Ai arătat că echipa ta e cea mai potrivită pentru exact acest startup. Toată această construcție narativă a dus spre un singur moment: slide-ul în care ceri bani.

Acesta e probabil slide-ul cel mai simplu ca structură din tot deck-ul. Și totuși, mulți fondatori îl ratează — fie prin lipsă de claritate, fie prin lipsă de curaj, fie pur și simplu prin omiterea unor informații esențiale.

Patru întrebări. Fără excepții.

Slide-ul cu runda de finanțare trebuie să răspundă la exact patru întrebări. Dacă lipsește oricare dintre ele, deck-ul e incomplet — indiferent cât de bune sunt celelalte slide-uri.

1. Ce sumă vrei să ridici?

Un număr clar. Nu un interval larg care să arate că nu știi ce vrei, nu o formulare vagă despre „o rundă de seed." O sumă specifică sau un interval restrâns: „Ridicăm €1.5M." Dacă ai un interval, acesta trebuie să fie îngust și explicabil: „Ridicăm între €1.5M si €2M."

2. Ce faci cu banii?

Nu o listă exhaustivă de cheltuieli, ci o alocare clară pe categorii mari: produs și tehnologie, echipă, go-to-market, operațiuni. Investitorul vrea să înțeleagă prioritățile tale, nu contabilitatea. Dacă 60% din capital merge în inginerie și 30% în sales, asta spune ceva despre faza în care ești și despre ce consideri că e blocajul principal. Dacă nu poți explica alocarea în câteva linii, înseamnă că nu ai suficientă claritate strategică asupra priorităților tale.

3. Cât timp îți ajung acești bani?

Runway-ul — câte luni de operare îți acoperă runda pe care o ridici. Standardul acceptabil e 18-24 de luni. Mai puțin de 12 luni și investitorul știe că vei fi imediat în modul de supraviețuire, fără timp să construiești. Mai mult de 24 de luni și fie ceri prea mult, fie cheltuiești prea puțin — ambele sunt semne de întrebare. Fii specific: „18 luni de runway" e un răspuns bun. „Suficient cât să ajungem la product-market fit" nu e un răspuns.

4. Cum arată compania după ce vei fi folosit capitalul?

Aceasta e cea mai importantă întrebare dintre cele patru — și cea mai frecvent omisă. Investitorul nu vine cu bani ca să finanțeze activitate. Vine cu bani ca să finanțeze transformare. Ce va fi diferit în compania ta peste 18 luni față de azi? Ce obiective concrete vei atinge? Câți clienți, ce venituri, ce produs, ce echipă, ce tracțiune?

Răspunsul la această întrebare trebuie să fie ambițios dar credibil — conectat direct la alocarea de capital pe care tocmai ai prezentat-o. Dacă pui 60% din bani în produs, milestone-urile de produs trebuie să fie impresionante. Dacă pui 40% în sales, obiectivele comerciale trebuie să reflecte asta.

Despre evaluare: pe slide sau nu?

Mulți fondatori ezită să pună evaluarea actuală a companiei (valuation) pe acest slide. E o decizie validă în ambele sensuri.

Poți să-l pui dacă ai o bază solidă pentru numărul respectiv — comparabile din piață, o rundă anterioară care îl ancorează, o logică clară de diluție. Dacă valuation-ul e acolo și e justificabil, economisești timp și arăți că ai gândit complet tranzacția.

Poți să nu-l pui dacă preferi să-l negociezi în contextul conversației, după ce investitorul e deja convins de oportunitate. Valuation-ul negociat după o relație construită e aproape întotdeauna mai bun decât cel scris pe un slide înainte ca investitorul să fi înțeles complet miza.

Ce nu poți face e să lași oricare din cele patru întrebări de bază fără răspuns. Valuation-ul e opțional. Celelalte patru nu sunt.

De ce claritatea pe acest slide te separă de majoritatea fondatorilor

Există o realitate frustrantă: majoritatea fondatorilor care ajung în fața unui investitor nu pot răspunde clar și succint la toate cele patru întrebări. Fie suma e vagă, fie alocarea e improvizată, fie runway-ul nu a fost calculat, fie viziunea despre cum arată compania peste 18 luni e fie absentă, fie atât de vagă încât nu spune nimic.

Dacă tu răspunzi convingător la toate patru, ești deja în fața a 90% din fondatorii cu care acel investitor s-a întâlnit. Nu pentru că ai un produs mai bun sau o echipă mai bună — ci pentru că demonstrezi că gândești ca un operator, nu ca un visător. Că știi unde ești, unde vrei să ajungi și ce îți trebuie ca să ajungi acolo.

Asta e, în esență, ce evaluează un investitor VC când citește ultimul slide din deck-ul tău: nu dacă visul e frumos, ci dacă omul din fața lui știe ce face.

Dacă vrei să afli cum trebuie să arate în ansamblu un pitch deck, citește articolul de aici. Iar dacă vrei să știi cât de importantă este pe coperta prezentării, ai informații aici.

Aprofundează cunoștințele urmărind episoadele despre slide-urile cu Soluția, Problema, Competiția, Modelul de business și Echipa.

Construiești ceva ambițios și ești gata să ridici o rundă? Early Game Ventures este un fond de venture capital din top 10% fonduri în Europa, care investește între €500K și €2M ca prim tichet în fondatori europeni — adesea de la stadiul de idee, înainte ca lucrurile să fie „evidente". Investim în companii tech la stadiile Pre-Seed, Seed și Series A, cu focus pe CEE și Europa, ca lead investor. Dacă ai o teză curajoasă și un pitch cu substanță, scrie-ne la office@earlygame.vc sau trimite-ne deck-ul direct pe earlygame.vc.

Articol susținut de Early Game Ventures