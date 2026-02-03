Starbyte raportează creșteri de peste 60% pentru soluțiile de Digital Identity și Risk, pe fondul maturizării pieței de tehnologie din România

Starbyte, companie românească de IT, cu focus pe banking și fintech, anunță o creștere de peste 60% pentru două dintre soluțiile sale strategice: soluția de Digital Identity și soluția de Risk & Compliance.

Rezultatele obținute în 2025 reflectă o cerere tot mai mare pentru tehnologii care susțin securitatea, conformitatea și eficiența operațională, într-un context în care piața din România accelerează procesele de digitalizare și adoptă standarde tehnologice mature.

Deși Starbyte activează preponderent în zona de servicii financiare, soluțiile de Digital Identity și Risk sunt concepute modular și sunt aplicabile oricărei industrii care are nevoie de verificări de clientelă, procese B2B, onboarding digital sau validare a utilizatorilor.

Un exemplu de direcție pe care o caută organizațiile este automatizarea cap-coadă a proceselor de Know your business (KYB) , Know your client (KYC) și Anti-money laundering (AML), abordate integrat într-o singură platformă.

KYB, pentru validarea companiilor și a structurii acestora, KYC, pentru identificarea și onboarding-ul utilizatorilor sau clienților individuali, și AML, pentru verificări în surse publice și liste de sancțiuni, identificarea persoanelor expuse politic și evaluarea riscului de conformitate. O astfel de platformă unificată integrează colectarea și validarea automată a documentelor, evaluarea inteligentă a riscului și emiterea unui raport final, în conformitate cu cerințele legale specifice fiecărui tip de client.

Digital Identity: o componentă esențială pentru onboarding digital, indiferent de industrie

Soluția de Digital Identity dezvoltată de Starbyte a înregistrat o creștere accelerată, pe fondul nevoii tot mai clare a organizațiilor de a digitaliza procesele de identificare și onboarding al clienților sau partenerilor.

Aceasta este utilizată în contexte variate, de la servicii financiare și fintech, până la:

companii B2C cu procese de onboarding digital

organizații B2B care necesită validarea partenerilor

platforme care trebuie să respecte cerințe stricte de securitate și conformitate

Adopția crescută a soluțiilor de identitate digitală indică o piață mai informată și mai matură, în care experiența digitală și siguranța datelor devin priorități reale.

Risk Solutions: verificări, conformitate și decizii bazate pe date

În paralel, soluția Starbyte dedicată zonei de Risk & Compliance a înregistrat o creștere de peste 64%, susținută de interesul tot mai mare al companiilor pentru soluții integrate de verificare, analiză a riscurilor și credit scoring.

Tot mai multe companii din afara sectorului financiar-bancar caută instrumente prin care să poată evalua și monitoriza clienții pe tot parcursul relației comerciale, inclusiv în industrii precum servicii, asigurări și comerț.

Soluția acoperă funcționalități esențiale precum:

verificări AML (Anti-Money Laundering): liste de sanctiuni, persoana expusa politic, beneficiar real

procese KYC (Know Your Customer) și KYB (Know Your Business)

și evaluări de credit risk și credit scoring , decision engine

și managementul documentelor

fluxuri de lucru sau aprobare

semnare electronica

România: Adopția s-a transformat în maturitate digitală

Creșterea accelerată a celor două soluții confirmă o schimbare importantă în piața locală: România se află într-o etapă de maturizare digitală, în care organizațiile investesc tot mai strategic în tehnologie.

„Vedem tot mai clar că digitalizarea nu mai este un obiectiv în sine, ci un mijloc prin care companiile își optimizează procesele și reduc riscurile. Creșterea soluțiilor noastre confirmă această schimbare de mentalitate”, declară Adrian Bacaianu, CEO Starbyte.

Our software, your success!

Contactează-ne la office@starbyte.ro.

Articol susținut de Starbyte