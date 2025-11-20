Spotify cumpără o bază de date de muzică și introduce funcții legate de creditele artiștilor

Platforma de streaming de muzică Spotify, fondată de antreprenorul suedez Daniel Ek, cumpără baza de date WhoSampled și introduce funcții care oferă utilizatorilor informații despre muzica pe care o ascultă, potrivit TechCrunch.

Datele tranzacției nu au fost dezvăluite, dar Spotify a confirmat pentru sursa citată că tranzacția acoperă atât platforma, cât și echipa care lucrează la WhoSampled.

Baza de date a fost lansată în anul 2008 în Londra și, până în momentul de față, înregistrează peste 1,2 milioane de piese și peste 620.000 de „mostre” (samples).

Datele compun noile funcții de creditare a artiștilor și a melodiilor care se lansează în platforma de streaming, printre care și SongDNA, care arată utilizatorilor ce astfel de samples sunt folosite în muzica pe care o ascultă.

De asemenea, Spotify extinde creditele muzicale în secțiunea „Now Playing” și introduce, pentru abonații Premium, noua funcție „About the Song”, reprezentată de niște carduri care oferă o perspectivă asupra inspirației, poveștii și a impactului cultural al melodiei, spune compania.

WhoSampled spune că platforma și brandul său vor rămâne independente după încheierea tranzacției și se așteaptă să ofere unele îmbunătățiri orientate către utilizatori pe măsură ce devine parte a afacerii mai ample a Spotify.