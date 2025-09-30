Schimbare la vârful Spotify: Fondatorul Daniel Ek demisionează din funcția de director și devine președinte executiv al companiei

Miliardarul suedez Daniel Ek, fondatorul platformei de muzică și podcasturi Spotify, și-a anunțat, marți, demisia din funcția de CEO (director general) al companiei de streaming, urmând să treacă pe poziția de președinte executiv începând cu 1 ianuarie 2026.

Gustav Söderström, copreședinte și director de produs și tehnologie, și Alex Norström, copreședinte și director de afaceri, vor prelua, în locul lui Ex, rolul de co-CEO. Aceștia îi vor raporta lui Daniel Ek și vor face parte și din Consiliul de administrație al companiei, sub rezerva aprobării acționarilor.

În calitate de președinte executiv, rolul lui Ek va reflecta mai îndeaproape o configurație de președinte pentru Europa, în care va determina alocarea capitalului, va trasa viitorul pe termen lung al Spotify și va continua să ofere sprijin și îndrumare echipei sale de conducere.

„Întotdeauna am crezut că Spotify ar putea juca un rol important în revoluționarea ascultării în întreaga lume și, cu peste 700 de milioane de utilizatori, am trasat cu adevărat un nou curs, aducând creativitatea în fiecare colț al globului. În ultimii ani, am predat o mare parte din managementul zilnic și direcția strategică a Spotify către Alex și Gustav – care au modelat compania încă de la începuturile noastre și sunt acum mai mult decât pregătiți să ne ghideze următoarea fază. Această schimbare pur și simplu se potrivește cu titlurile modului în care funcționăm deja. În rolul meu de președinte executiv, mă voi concentra pe arcul lung al companiei și voi menține Consiliul de Administrație și co-CEO-urile noastre profund conectate prin implicarea mea”, a declarat Daniel Ek.

Toate aceste schimbări vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.