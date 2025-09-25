Spotify va marca muzica realizată cu inteligență artificială și actualizează regulile împotriva clonării neautorizate de voce și a spam-ului AI

Spotify anunță o serie de actualizări a politicilor sale privind inteligența artificială, pentru a reduce spam-ul de muzică generată cu AI și pentru a interzice clonele vocale neautorizate, iar platforma va indica atunci când părți din melodii sunt generate sau prelucrate cu noua tehnologie, potrivit TechCrunch.

Compania spune că va adopta un viitor standard industrial pentru identificarea și etichetarea muzicii AI în credite, cunoscut sub numele de DDEX, și va lansa în curând un nou filtru de spam muzical pentru a prinde mai mulți actori răi, conform unui comunicat.

Casele de discuri, distribuitorii și partenerii muzicali trimit, sub sistemul DDEX, notificări standardizate despre folosirea AI în creditele melodiilor. Soluția oferă informații detaliate despre utilizarea AI, cum ar fi dacă a fost folosită pentru voci generate, instrumentație sau post-producție, de exemplu.

De asemenea, platforma de streaming muzical a clarificat politicile privind personalizarea activată de inteligență artificială, afirmând că vocile clonate în mod neautorizat, deepfake-urile și orice altă formă de replici vocale sau uzurpare a identității nu sunt permise și vor fi eliminate de pe platformă.

Spotify are, de asemenea, un nou plan pentru a reduce potențialul spam care rezultă din lansarea de muzică „spam”, realizată cu AI. Filtrul de spam muzical va încerca să abordeze tacticile de spam, să le eticheteze și apoi să nu mai recomande acele melodii utilizatorilor.

Cu toate aceste schimbări, directorii Spotify au subliniat că susțin în continuare utilizarea AI, cu condiția ca aceasta să fie utilizată într-un mod nefraudulos.

„Nu suntem aici pentru a pedepsi artiștii pentru că folosesc AI în mod autentic și responsabil. Sperăm că utilizarea instrumentelor de producție AI de către artiști le va permite să fie mai creativi ca niciodată”, a declarat Charlie Hellman, vicepreședintele Spotify.

Noile actualizări vin în contextul în care muzica generată cu AI a crescut în industrie. O controversă recentă a reprezentat-o „trupa” generată de inteligență artificială, The Velvet Sundown, care a devenit virală pe platforma de muzică. La momentul publicării știrii, trupa avea peste 292.000 ascultători lunar pe profilul de Spotify.