Șefa UE promite finanțări pentru startup-urile tech europene, să nu mai migreze după investitori din afara Uniunii

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis programe de finanțare publice în colaborare cu investitorii privați, pentru startup-urile europene de tehnologie care se extind, pentru ca aceste firme să nu mai fie nevoite să caute investitori în afara Uniunii Europene.

„Pentru companiile inovatoare, pregătim așa-numitul al 28-lea regim și accelerăm lucrările privind Uniunea Economiilor și Investițiilor. Pentru că avem multe startup-uri cu potențial ridicat în tehnologii-cheie precum cuantică, inteligență artificială sau biotehnologie. Pe măsură ce acestea cresc, disponibilitatea limitată a capitalului de risc le obligă să apeleze la investitori străini. Aceasta înseamnă avuție și locuri de muncă ce pleacă în altă parte. Și pune în pericol suveranitatea noastră tehnologică.

De aceea, Comisia va colabora cu investitorii privați într-un Fond Scale-Up Europe de mai multe miliarde de euro. Acesta va contribui la realizarea de investiții majore în companii tinere, aflate în creștere rapidă, în domenii tehnologice critice” - a spus șefa executivului comunitar, în discursul său privind Starea Uniunii (SOTEU), susținut, miercuri, la Strasbourg, în Parlamentul European.

Ea a subliniat că Europa trebuie să-și dezvolte propriile tehnologii de inteligență artificială (AI), pentru a-și asigura independența.

„Să luăm exemplul inteligenței artificiale. O inteligență artificială europeană este esențială pentru independența noastră viitoare. Ea va ajuta la alimentarea industriilor și companiilor noastre. De la sănătate la apărare. Așadar – ne vom concentra pe primele elemente fundamentale – de la Actul privind Cloud-ul și Dezvoltarea IA până la Sandbox-ul Cuantic. Investim masiv în Giga-fabrici europene de inteligență artificială. Acestea sprijină startup-urile noastre inovatoare să dezvolte, să antreneze și să implementeze modelele lor de AI de nouă generație”, a mai spus Ursula von der Leyen.

De asemenea, Comisia Europeană cooptează mediul privat pentru a investi în „suveranitatea tehnologică a Europei”.