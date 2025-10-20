O șefă din ANAF spune că firmele din România ar putea scăpa de declarațiile fiscale, datorită sistemului SAF-T

Firmele din România ar putea scăpa de corvoada depunerii mulțimii actuale de declarații fiscala la ANAF, datorită sistemului de raportare SAF-T, introdus la societățile de toate dimensiunile, din 2025 - a declarat Magdalena Grădinaru, directoare adjunctă a Direcției de Administrare a Marilor Contribuabili, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Prezentă, weekendul trecut, la Digital Accounting Summit, ea a fost întrebată de contabili dacă este „vreo șansă să scăpăm de toate declarațiile” fiscale, dacă firmele depun doar formularul electronic 406- SAF-T.

„Bineînțeles că este, da”, a răspuns reprezentanta ANAF.

Pentru asta, ANAF a lansat recent proiectul-pilot prin care testează consistența datelor din SAF-T prin comparație cu cele din declarațiile 300 și 301, la nivelul unui eșantion de firme mici, mijlocii și mari, din domenii diferite.

„Avem în dezvoltare un proiect-pilot, care se numește Testarea consistenței datelor din declarațiile SAF-T în concordanță cu declarațiile 300 și 301. Acest proiect-pilot se va desfășura în perioada octombrie 2025 - august 2026. În acest proiect-pilot ne dorim să selectăm un număr de contribuabilii care fac parte din categorii diferite - mari, mijlocii, mici - care au un sistem de declarare diferit - care sunt neplătitori de TVA sau care aplică pro-rată - care activează în domenii diferite de activitate. La sfârșitul acestui proiect-pilot ne dorim să recompletăm declarațiile 300 și 301, după ce facem o evaluare a acestui proiect-pilot și după ce facem o evaluare a algoritmilor pe care îi vom dezvolta”, a adăugat Magdalena Grădinaru.

De asemenea, ANAF urmează să republice ghidul contribuabilului, după ce „contabilii au adresat întrebări repetitive” privind SAF-T - a mai spus șefa de la Fisc. Întrebată dacă ANAF va veni cu materiale „traduse” pe înțelesul tuturor antreprenorilor, Grădinaru a răspuns:

„Bineînțeles, avem în vedere, în perioada următoare, până la sfârșitul anului, să facem o republicare a ghidului contribuabililor, având în vedere că am avut întrebări repetitive adresate de contabili. Am considerat că se impune o restructurare a documentației tehnice publicate pe site pentru a ca informația să fie mai accesibilă și completarea declarației să fie mai facilă”.

După ce, anul trecut, antreprenorii și contabilii s-au plâns de sistemul e-Factura, directoarea adjunctă de la Direcția pentru Mari Contribuabili spune că la implementarea SAF-T și facturării electronice, ANAF a avut un schimb de experiență cu administrațiile fiscale din Polonia și Portugalia, iar Fiscul românesc a dat termene de raportare mai generoase pentru firme.

„Putem să facem o paralelă cu Portugalia, care a ales să impună un termen de depunere a declarației SAF-T data de 5 a lunii. După cum știți, la noi e un termen de depunere mai larg, 30 a lunii următoare. Tot așa, din perspectiva termenului de raportare, în Portugalia, administrația fiscală de acolo a ales un termen de depunere lunar pentru toți contribuabilii. La noi, pentru a ușura puțin sarcina contribuabililor, am ales o raportare trimestrială pentru contribuabilii care sunt neplatitori de TVA sau platitori trimestrial sau semestriali sau anual. Deci am ales să ne raportăm la alte state care au implementat această raportare electronică, dar am ales să o implementăm într-un mod mai facil, care să poată fi acceptate mai ușor” - a susținut directoarea din cadrul ANAF.

Sute de contabili și consultanți fiscali din toată România s-au reunit, sâmbătă, 18 octombrie, la Digital Accounting Summit 2025, eveniment organizat de TaxDome România, la București. StartupCafe a fost partener media.