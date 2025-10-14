Contabili din toată România se reunesc, în octombrie, la  Digital Accounting Summit 2025

Contabili și consultanți fiscali din toată România, alături de reprezentanți ai ANAF, se reunesc la Digital Accounting Summit 2025, care are loc în data de 18 octombrie 2025, la Biavati Events din București.

Ajuns la a doua ediție, evenimentul este dedicat transformării digitale a profesiei contabile, precizează compania organizatoare, TaxDome România, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Ediția din 2025 are tema „Viitorul contabilității: oameni, tehnologie și sens” și aduce împreună peste 200 de contabili, antreprenori și lideri de firme într-un dialog despre noile paradigme de lucru și provocările profesiei într-o economie accelerat digitalizată.

România se află într-o etapă de schimbare profundă în domeniul fiscal și de raportare – de la extinderea sistemului e-Factura și implementarea SAF-T, până la presiunea pentru automatizare, trasabilitate și protecția datelor.

În acest context, Digital Accounting Summit se dorește „un spațiu de orientare strategică pentru profesioniștii care doresc să rămână relevanți și competitivi, înțelegând cum se schimbă rolul contabilului în era inteligenței artificiale”, potrivit organizatorilor.

La eveniment vor participa reprezentanți ai ANAF, CECCAR, Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și lideri ai companiilor de tehnologie, care vor aborda teme precum digitalizarea cu sens, securitatea datelor și noile modele de colaborare între firme și clienți.

Agenda include paneluri de discuție, prezentări inspiraționale și exemple reale de transformare digitală în activitatea firmelor de contabilitate.

„Digital Accounting Summit nu este doar despre tehnologie, ci despre oameni. Este despre curajul profesioniștilor contabili de a-și reimagina rolul, de a conduce cu sens și de a folosi digitalizarea ca instrument de eliberare, nu de control” - a declarat Alina Goldenberg, Country Manager TaxDome România și organizator al Digital Accounting Summit 2025.

Ce vor descoperi participanții la Digital Accounting Summit 2025:

Tendințe internaționale privind digital accounting și impactul AI asupra profesiei;

Strategii practice pentru automatizarea proceselor interne și colaborarea eficientă cu clienții;

Soluții concrete pentru conformitate și securitate cibernetică;

Perspective noi asupra leadershipului și evoluției profesiei contabile.

Înscrierile pentru ediția 2025 sunt deschise pe site-ul oficial.