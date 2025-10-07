SAF-T: ANAF testează verificarea datelor declarate de firme prin D406 cu informațiile din formularele D300 și D301, pentru a crește declararea și plata TVA

ANAF a anunțat, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că va derula un program pilot pentru a introduce apoi un mecanism de verificare a consistenței datelor raportate de firme prin declarația D406, din cadrul sistemului electronic SAF-T, prin comparare cu informațiile furnizate prin formularele D300, respectiv D301.

„În contextul actual generat de nevoia de dezvoltare a unor instrumente suplimentare pentru eficientizarea raportării D406 – SAF-T, cu asigurarea continuității în comunicarea cu contribuabilul, Agenția Națională de Administrare Fiscală va derula un program pilot ce are ca obiectiv final implementarea unui mecanism de verificare a consistenței datelor declarate prin declarația D406 prin comparare cu informațiile furnizate prin D300, respectiv D301” - a precizat ANAF.

Programul pilot a început în septembrie 2025 și va ține până în august 2026.

Fiscul spune că urmărește prin acest program pilot să obțină „date consistente și complete”, să aibă o colaborare mai bună cu contribuabilii și să mărească „gradul de conformare voluntară privind declararea și plata TVA”.

În programul pilot al ANAF vor participa maximum 50 de firme, selectate din categorii diferite (mari, mijlocii și mici), care activează în domenii variate precum construcții, bănci, energie, asigurări sau comerț.

Aceste companii trebuie să fie înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 sau art. 317 din Codul Fiscal.

„Participarea la proiect este voluntară” - subliniază ANAF.

Firmele selectate de ANAF vor primi o invitație și un chestionar de acord, ce va include informații de bază (nume companie, cod fiscal, date de contact, persoană desemnată pentru comunicare) și acordul privind analiza datelor și oferirea de feedback.

Ulterior evaluării și selectării companiilor participante, având la bază criteriile obiective mai sus prezentate, va fi transmisă o notificare privind acceptarea acestora în programul pilot.

„Printre beneficiile generale ale proiectului, atât din perspectiva administrației fiscale, cât și din cea a contribuabililor, enumerăm implementarea unor mecanisme de verificare automată a datelor, lansarea unui canal suplimentar de comunicare și oferirea unui sprijin pentru activitățile de conformare, prevenție și control” - mai susține Fiscul.

