Skip to content

Șeful de design de la Apple pleacă la Meta pentru a conduce o parte din divizia de realitate mixtă

Șeful de design de la Apple pleacă la Meta pentru a conduce o parte din divizia de realitate mixtă
Sursă: © Waingro | Dreamstime.com

Alan Dye, şeful pentru design din ultimii zece ani la Apple, părăseşte compania pentru a lucra la Meta, unde va conduce un nou studio creativ în cadrul diviziei de realitate mixtă, potrivit News.ro.

Trecerea lui Dye la Meta coincide cu înfiinţarea în cadrul Reality Labs a unui studio creativ, care, spune Mark Zuckerberg, „va reuni designul, moda şi tehnologia pentru a defini următoarea generaţie de produse şi experienţe” ale companiei.

Meta vrea să creeze interfeţe pentru folosirea inteligenţei artificiale pe propriile produse, care să facă legătura dintre utilizatorii ochelarilor inteligenţi şi ai altor produse cu AI-ul dezvoltat de companie.

Racolarea lui Dye este o mutare importantă pentru Meta, care a reuşit să angajeze cel mai important om de design de la Apple, companie recunoscută pentru inovaţiile din acest domeniu.

Meta pare să continue strategia de atragere a specialiştilor importanţi ai rivalilor, după ce, în ultimele luni, a cooptat mai mulţi experţi în AI de la Apple, OpenAI şi alte companii.

La Apple, locul lui Alan Dye va fi luat de Steve Lemay, care a fost implicat în toate interfeţele create de Apple începând din 1999, conform şefului companiei Tim Cook.

Smart Tech

Producătorul Micron iese de pe piața de RAM și SSD pentru consumatori și se reorientează către companiile de inteligență artificială

Listă: Ce au căutat românii pe Google, în 2025? „Idei de afaceri la țară”, Labubu și iPhone, printre cele mai populare subiecte

amazon-dreamstime_.jpg

Amazon lansează noi servere pentru antrenarea inteligenței artificiale și spune că va folosi tehnologie Nvidia în cipurile sale AI

mistralai

Francezii de la Mistral lansează noi modele AI pentru a ţine pasul cu OpenAI (ChatGPT) şi Google (Gemini)

Street Mode

Revolut lansează funcția antifurt Street Mode, inclusiv în România

Hristo Borisov

Fondatorul primului „unicorn” al Bulgariei a folosit AI pentru a număra protestatarii din Sofia