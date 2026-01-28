Skip to content

Samsung pregătește un nou tip de telefon pliabil

Samsung pregătește un nou tip de telefon pliabil
Sursă: Samsung

Pe lângă cele două smartphone-uri pliabile Fold şi Flip, cărora li s-a adăugat şi TriFold, Samsung vrea să iasă pe piaţă anul acesta cu un al patrulea model de smartphone pliabil, potrivit News.ro.

Conform publicaţiei coreene ET News, Samsung va lansa un nou smartphone pliabil, care va fi mai lat decât cele de până acum şi se va numi, probabil, Galaxy Wide Fold.

Aceeaşi publicaţie susţine că producătorul coreean pare destul de încrezător de succesul viitorului smartphone pliabil, mizând pe vânzarea a cel puţin 1 milion de unităţi.

Un milion de unităţi pentru un nou dispozitiv pliabil nu este un target mic, ţinând cont că anul trecut au fost vândute aproximativ 6 milioane de unităţi din mult mai cunoscutul Galaxy Z Fold7.

Nu se ştiu multe informaţii tehnice, dar se pare că viitorul smartphone va avea un ecran pliabil cu raport 4:3, mai lat decât era standardul acestui tip de dispozitive.

Trecerea la un ecran 4:3 ar veni în anticiparea primului smartphone pliabil Apple, care, conform informaţiilor neoficiale vehiculate până acum, va avea şi el un ecran pliabil 4:3.

Lansarea noului smartphone ar urma să aibă loc în vară, alături de noile modele pliabil Fold şi Flip, cu câteva luni înainte ca Apple să lanseze iPhone Fold.

Smart Tech

Carlos Alcaraz la Australian Open, purtând dispozitivul WHOOP sub banderolă

Un român și colegii săi au dezvoltat o brățară sport pe care o poartă Alcaraz, Sinner și Sabalenka. A fost interzisă la Australian Open

Pinterest va da afară 15% din angajați pentru a redirecționa resursele către inteligența artificială

Cum se pot proteja deținătorii de conturi cripto de atacurile infractorilor (Binance)

drone-Romania (imagine generică)

Sistem AI românesc de interceptare a dronelor, lansat de o firmă privată din Cluj

Director general al unei companii IT: Criza globală de cipuri de memorie, alimentată de inteligența artificială, va continua până în 2027

Nvidia

Startupurile europene în care Nvidia a investit în 2025, pe fondul expansiunii agresive în ecosistemul AI

Meta, facebook, Instagram, Whatsapp

Facebook, Instagram şi WhatsApp vor să vândă abonamente cu funcții premium

Inteligența artificială Grok și platforma X/Twitter, sub lupa UE pentru generarea de imagini explicite

Logoul Revolut pe o clădire

Investitorii români prin Revolut, interesați de acțiuni americane din tehnologie și europene din domeniul apărării