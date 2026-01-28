Samsung pregătește un nou tip de telefon pliabil

Pe lângă cele două smartphone-uri pliabile Fold şi Flip, cărora li s-a adăugat şi TriFold, Samsung vrea să iasă pe piaţă anul acesta cu un al patrulea model de smartphone pliabil, potrivit News.ro.

Conform publicaţiei coreene ET News, Samsung va lansa un nou smartphone pliabil, care va fi mai lat decât cele de până acum şi se va numi, probabil, Galaxy Wide Fold.

Aceeaşi publicaţie susţine că producătorul coreean pare destul de încrezător de succesul viitorului smartphone pliabil, mizând pe vânzarea a cel puţin 1 milion de unităţi.

Un milion de unităţi pentru un nou dispozitiv pliabil nu este un target mic, ţinând cont că anul trecut au fost vândute aproximativ 6 milioane de unităţi din mult mai cunoscutul Galaxy Z Fold7.

Nu se ştiu multe informaţii tehnice, dar se pare că viitorul smartphone va avea un ecran pliabil cu raport 4:3, mai lat decât era standardul acestui tip de dispozitive.

Trecerea la un ecran 4:3 ar veni în anticiparea primului smartphone pliabil Apple, care, conform informaţiilor neoficiale vehiculate până acum, va avea şi el un ecran pliabil 4:3.

Lansarea noului smartphone ar urma să aibă loc în vară, alături de noile modele pliabil Fold şi Flip, cu câteva luni înainte ca Apple să lanseze iPhone Fold.