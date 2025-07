Samsung lansează telefoanele Galaxy Z Fold7, Z Flip7 și ceasurile Galaxy Watch8. Preț și specificații

Gigantul sud-coreean Samsung lansează telefoanele pliabile Galaxy Z Fold7 și Z Flip7, cele mai subțiri telefoane de acest tip de până acum, alături de noua gamă de ceasuri Galaxy Watch8, în cadrul evenimentului Galaxy Unpacked 2025 din iulie.

Samsung Galaxy Z Fold7 are o grosime de 4,2 mm cât timp este deschis și 8,9mm cât este pliat. Totodată, noul telefon are 215 g, mai subțire decât S25 Ultra, și are o cameră principală de 200 MP.

Galaxy Z Fold7. Specificații și preț

Ecran exterior de 6,5 inch cu aspect 21:9, rată de refresh de 120Hz și acoperit cu Corning Gorilla Glass Ceramic 2, ecran pliabil de 8 inch, cu o rată de refresh de 120 Hz și luminozitate maximă de până la 2.600 niți;

Balamaua pentru plierea ecranului este mai subțire și mai ușoară;

Procesor Snapdragon 8 Elite pentru Galaxy;

Cameră principală de 200 MP, Cameră Ultrawide de 12 MP și Telefoto de 10 MP pentru zoom 3X; cameră frontală pe display-ul interior de 10 MP; cameră frontală pe display-ul exterior de 10 MP;

Funcții Galaxy AI;

Android 16 cu OneUI 8;

Securitate îmbunătățită cu inteligență artificială – Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP);

12/16 GB RAM, stocare internă de 256/512 GB/1 TB;

Protecție IP48;

Baterie de 4.400 mAh.

Livrările încep în data de 25 iulie 2025, iar prețul de precomandă începe de la 10.549 lei pentru versiunea cu 256 GB stocare.

Telefonul Galaxy Z Flip7 are un nou design, în care ecranul extern ocupă toată suprafața superioară pliată și are o baterie puțin mai mare decât cea de pe modelul Z Flip6, despre care Samsung spune că rezistă puțin mai mult de o zi întreagă de utilizare.

Galaxy Z Flip7. Specificații și preț

Ecran exterior de 4,1 inch, ecran pliabil de 6,9 inch, ambele cu rată de refresh de 120 Hz și luminozitate maximă de 2.600 niți;

Cântărește 188 g și are o grosime de 13,7 mm când e pliat;

Corning Gorilla Glass Victus 2 pe ecranul exterior și partea inferioară a telefonului;

Baterie de 4.300 mAh;

Procesor Exynos 2500 de 3 nm;

Android 16 cu OneUI 8;

Securitate îmbunătățită cu inteligență artificială – Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP);

Cameră principală de 50 MP, Ultrawide de 12 MP; cameră de selfie de 10 MP;

12 GB RAM, 256/512 GB stocare internă.

Pe lângă Z Flip7, Samsung a mai anunțat și Z Flip7 FE (Fan Edition), o versiune mai ieftină a telefonului pliabil. Diferențele principale sunt de ecran (exterior – 3,4 inch, pliabil – 6,7 inch), de procesor (Exynos 2400), de baterie (4.000 mAh) și de memorie RAM și stocare internă (8 GB RAM cu 128/256 GB).

Prețul de precomandă pentru Z Flip7 începe de la 5.999 lei pentru versiunea cu 256 GB stocare, iar Z Flip7 FE începe de la 4.999 lei pentru versiunea cu 128 GB.

Compania a mai arătat și noile ceasuri inteligente Galaxy Watch8 și Watch8 Classic, care sunt cele mai subțiri ceasuri lansate de până acum, spune Samsung. Ecranul este cu 50% mai luminos, atingând 3.000 niți, iar gigantul sud-coreean introduce noi funcții legate de sănătate. Astfel, ceasurile pot măsura nivelul de stres din sistemul vascular în timpul somnului, printre altele.

Ceasurile Watch8 sunt și primele cu Google Wear OS 6, cu OneUI 8 Watch, și integrare cu asistentul Gemini. Galaxy Watch8 vine în mărimile 40 și 44 mm, iar varianta Classic într-o singură mărime, de 46 mm.